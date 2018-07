Yucatan privato | vacanza per celeb e sognatori

vanityfair

(Di domenica 8 luglio 2018) Da qui, al centro del canale, mentre galleggi in mezzo all’acqua turchese a cavallo del tuo giubbino salvagente, intorno vedi solo una giungla fitta, e ti accorgi che a condurti non è Itzamná, il dio solare precolombiano, ma una corrente leggera che scuote senza mai farti cadere, e pensi che la sciamana con i capelli turchini incontrata a Tulum con i suoi buddha e gli altri simboli mescolati sul corpo tatuato non era in preda all’insolazione come hai pensato: il luogo tende al sovrannaturale. Non c’è un alito di vento, ma l’acqua ci continua a trasportare. Dove andiamo? Lo sanno i Maya. Questi canali costruiti almeno 1.500 anni fa dagli ingegnosi precolombiani per collegare tutto l’Impero, ergere le piramidi nei posti più impensati e inviare messaggeri tra le città a tempo di record sono quasi sempre deserti, sono uno dei segreti migliori del Messico. Si naviga in un’area che ha 23 siti ...