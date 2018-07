WWE – Clamoroso! Brock Lesnar appare a UFC 226 e attacca il neo campione Cormier | andrà

sportfair

: RT @mkp17: su @cielotv (26 digitale) sta iniziando WWE SMACKDOWN! Oggi clamoroso gauntlet match a cinque per decretare il primo sfidante ai… - Paolino843 : RT @mkp17: su @cielotv (26 digitale) sta iniziando WWE SMACKDOWN! Oggi clamoroso gauntlet match a cinque per decretare il primo sfidante ai… -

(Di domenica 8 luglio 2018) La stella della WWEè apparso ad UFC 226. ‘The Beast’ è entrato nella gabbia provocando il neodei pesi massimi Daniel: in futuroper il titolo Clamoroso quanto accaduto ieri notte nel corso di UFC 226. IlUniversale della WWE,, ha seguito lo show dal pubblico salvo poi rubare letteralmente la scena. Dopo la conquista del titolo dei pesi massimi, l’attualeDaniel(vincitore su Stipe Miocic) ha invitatoall’interno della gabbia. ‘The Beast’ non se l’è fatto ripetere ed ha raggiunto il fighter per un duro faccia a faccia, con tanto di spintone e dichiarazioni al veleno: “sono entrato in quest’arena e ho assistito ad un disastro Heavyweight fin dall’inizio. Ngannou è un pezzo di merda, Miocic è un pezzo di merda, DC, sto venendo a prenderti figlio di ...