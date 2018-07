WHATSAPP | VERSIONE BETA 2 18 206 Nuova funzione per i gruppi | tutti

WHATSAPP - arriva la versione beta 2.18.206 : due importanti novità per gli utenti : Whatsapp non indietreggia. Nonostante il successo che lo vede leader tra le app di messaggistica Windows Phone, Ios e Android, il team di sviluppo continua a proporre l'aggiunta di features molto gradite agli utenti. Gli ultimi sviluppi parlano di due importanti aggiornamenti: uno riguarda un sensibile passo in avanti nel contrasto allo spam, l'altro invece dovrebbe riguardare le note vocali, funzione molto utilizzat [VIDEO]a dall'utente medio. ...