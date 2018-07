WhatsApp | a breve un aggiornamento per difendersi dai link equivoci RUMORS

WhatsApp - a breve sarà possibile nascondere le foto ricevute in chat : WhatsApp conferma puntualmente di essere l’applicazione di messaggistica istantanea [VIDEO] più famosa al mondo, sia per gli iPhone di Apple che per gli smartphone Android. Grande il merito degli sviluppatori che, versione dopo versione, hanno costantemente miglioramento il servizio. Tale discorso è valido sia termini di funzionalita' che per quanto riguarda la generale efficienza. WhatsApp Messenger, prosegue il cambiamento Gli utenti di ...

A breve l’app WhatsApp su Windows 10? Possibile anche chiamare e videochiamare : WhatsApp potrebbe arrivare presto su Windows 10 attraverso un'applicazione ufficiale. Al di là della versione web o dell'applicazione disponibile al momento per la versione desktop dell'OS redmondiano (che sembra più un porting della prima soluzione, e propone come suo unico vantaggio quello di non rischiare interruzioni accidentali della fruizione per una sbadata chiusura della relativa pagina web), fa piacere apprendere che la compagnia si sia ...

WhatsApp : a breve sarà possibile inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! : WhatsApp sta testando una nuova funzionalità davvero molto interessante per i suoi utenti: inviare messaggi a contatti non presenti in rubrica! Eh si! Se c’è una funzionalità che manca tra le tante introdotte da WhatsApp negli ultimi anni, questa è sicuramente l’impossibilità di mandare messaggi a numeri non presenti in rubrica! Questa funzionalità, com’era intuibile, verrà testatata per Android e iOS e in questa guida vi ...