eurogamer

: Warframe è stato annunciato per Nintendo Switch #Warframe - Eurogamer_it : Warframe è stato annunciato per Nintendo Switch #Warframe -

(Di domenica 8 luglio 2018) Panic Button e Extreme Digital hannol'arrivo diper, riporta Dualshockers.Ebbene in occasione del TennoCon èl'arrivo del celebre gioco sulla console ibrida diin seguito al successo raccolto fin ora su PlayStation 4, Xbox One e PC per un totale di 38 milioni di giocatori registrati.Il porting del gioco èrealizzato dai ragazzi di Panic Button, i quali hanno precedentemente lavorato anche su DOOM, Wolfenstein: The New Colossus e Rocket League, per cui si tratta sicuramente di uno studio tutt'altro che privo d'esperienza di sviluppo su.Read more…