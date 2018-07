Walmart sfida Amazon sulla reputazione (e il target di clienti) : Walmart, nel suo duello con Amazon che ha in palio la corona di re del retail, deve ancora percorrere molta strada su un terreno cruciale. Non quello che ci si potrebbe immaginare, della tecnologia e crescita del futuro. Piuttosto quello, antico quanto sempre essenziale, della reputazione: nei sondaggi tra i consumatori americani, nonostante le polemiche che circondano il colosso dell'e-commerce, Amazon mette tuttora in ginocchio la storica ...

Continua la digitalizzazione di Walmart - e la sfida ad Amazon - : ecco i tour in 3D : E mentre Amazon si allarga dal web al mondo fisico , con Prime, Fresh e l'acquisizione di Whole Foods, , Walmart fa il percorso inverso. Il caso più solare è l'acquisizione di Flipkart, leader ...

Continua la digitalizzazione di Walmart (e la sfida ad Amazon) : ecco i tour in 3D : Walmart ha accettato la sfida di Amazon. E da alcuni mesi sta investendo in modo massiccio su digitale e e-commerce. L'ultimo esempio è il lancio di un tour virtuale in3D, durante il quale acquistare gli oggetti visibili. La stanza-vetrina (virtuale) Gli utenti potranno entrare e muoversi, dal semplice display di pc e smartphone o utilizzando i visori per la realtà virtuale, in una stanza completamente arredata, dove sono ...

Supermercati senza casse - Walmart e Microsoft sfidano Amazon : Amazon Go Presto negli Stati Uniti i negozi senza casse né cassieri di Amazon Go potrebbero avere dei rivali. Si tratta di Walmart che, secondo quanto riporta l’agenzia Reuters, starebbe discutendo una possibile alleanza con Microsoft per adottare una serie di tecnologie che renderebbero possibile competere con la casa di Jeff Bezos su questo fronte. Secondo le fonti di Reuters, Microsoft starebbe lavorando da tempo a sistemi per aiutare ...

Sfida ad Amazon. Boom di vendite online per i supermercati Walmart : Registrano un +33% nel primo trimestre le vendite online della catena statunitense di supermercati Walmart. L’azienda punta a competere con