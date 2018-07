Vox populi | un programma tv per raccontare l’Italia e tornare a educare

ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 luglio 2018) Monica Vitti parla con una suora. È il 1978. Subito dopo Mike Buongiorno dialoga con un prete e un ragazzo che è in procinto di prendere i voti. È il 1981. Poi una ex suora racconta la sua storia. I motivi per i quali ha abbandonato il convento. Infine Luca Giurato intervista un sacerdote che canta. È il 2000. Frame. Immagini che contribuiscono apreti e suore. La puntata di Voxdel 6 luglio ha aperto così. Dopo è stata la volta della tossicodipendenza giovanile e infine del legame tra matrimonio, verginità e castità. Tre temi, uno serio, il secondo leggero e il terzo controverso. È Vox,a cura di Luca Martera, la striscia quotidiana , che indaga i cambiamenti dei costumi degli italiani legati al lavoro, lo studio e il tempo libero negli ultimi 40 anni, dalla fine degli anni 70, in coincidenza dell’introduzione del colore nella tv di Stato. S’interroga sul ...