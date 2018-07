Volley | la Russia vince la Nations League! Mikhaylov e Muserskiy stellari | la Francia di

DIRETTA/ Francia Russia (risultato finale 0-3) streaming video e tv : fine gara! (finale Nations League Volley) : DIRETTA Francia Russia info streaming video e tv della finale della Nations League di volley maschile: in palio il titolo più ambito (oggi domenica 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 22:11:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 : Francia-Russia - oggi la Finale. Data - programma - orario d’inizio e tv (8 luglio) : Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di Volley maschile. A Lille le due squadre si contenderanno la prima edizione del prestigioso trofeo internazionale, erede della World League: da una parte i quotati padroni di casa che si sono imposti lo scorso anno, dall’altra i Campioni d’Europa. I transalpini hanno sconfitto gli USA in semifinale al tie-break, i russi hanno invece passeggiato sul Brasile Campione Olimpico. ...

Volley - Nations League 2018 : Francia-Russia in Finale - Boyer show contro gli USA. Brasile affondato dai Campioni d’Europa : Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di Volley maschile. Domani le due squadre si affronteranno a Lille per la conquista della prima edizione del prestigioso torneo internazionale, erede della World League. Oggi due accese semifinali hanno premiato i padroni di casa e i Campioni d’Europa, capaci di sconfiggere rispettivamente gli USA e il Brasile. Francia vs USA 3-2 (25-18; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13) Partita ...

Volley - Nations League 2018 : Francia-USA e Russia-Brasile in semifinale. Show di Ngapeth e Mikhaylov : Francia-USA e Russia-Brasile saranno le semifinali della Nations League 2018 di Volley maschile. A Lille (Francia) si è conclusa la fase a gironi della Final Six che ha premiato le migliori quattro squadre, ora pronte a contendersi il titolo nel weekend. POOL A: Francia vs Serbia 3-0 (25-19; 25-18; 25-17) I padroni di casa vincono nettamente lo spareggio e chiudono il girone al primo posto. Prestazione sopra le righe della stella Earvin ...

Volley - Final Six Nations League 2018 : la Francia ribalta il Brasile - la Russia surclassa la Polonia : A Lille (Francia) è iniziata la Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. Si disputano due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate si affronteranno poi nelle semiFinali incrociate. POOL A: Francia vs Brasile 3-2 (22-25; 25-20; 21-25; 25-22; 15-13) Fantastica vittoria in rimonta dei padroni di casa contro i Campioni Olimpici. I transalpini si inventano il ribaltone da 1-2 e sconfiggono i verdeoro, a ...

Volley - Nations League 2018 : Final Six stellare. Francia - USA - Brasile e Russia : battaglia tra Campioni per il titolo a Lille : Ormai è tutto pronto allo Stade Pierre Mauroy di Lille (Francia) dove dal 4 all’8 luglio si giocherà la Final Six della Nations League 2018 di Volley maschile. La prima edizione della prestigiosa competizione internazionale, erede della World League, è giunta così al suo epilogo: le migliori sei squadre in circolazione sono pronte per darsi battaglia con l’obiettivo di conquistare il trofeo a due mesi dai Mondiali che si giocheranno ...

Beach Volley - Europeo Under 20 Anapa. Quarto posto per Cappio/Windisch ma che bravi gli azzurri! Russia padrona : Si chiude con un Quarto posto la bella avventura di Paolo Cappio e Jakob Windisch al Campionato Europeo Under 20 di Anapa. la coppia italiana non è riuscita a ripetere oggi gli exploit della giornata precedente ed ha fallito l’appuntamento con il podio ma il Quarto posto è il miglior risultato in un Europeo giovanile dal 2010 (terzo posto di Nicolai/Paolo Ingrosso nell’Europeo Under 20) a oggi. Per Cappio/Windisch non è il primo ...

Volleyball Nations League – L’Italia ko a Modena contro la Russia : Volleyball Nations League: L’Italia cede 3-0 alla Russia davanti al pubblico di Modena L’Italia è uscita sconfitta con il punteggio di 0-3 (21-25, 22-25, 20-25) contro la Russia nel primo match di questo ultimo round della fase preliminare della Volleyball Nations League. Oggi la formazione di Blengini pur lottando non è riuscita ad avere ragione della squadra allenata da Sergei Shliapnikov che è sembrata essere più in forma. A questo punto le ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - le pagelle degli azzurri. Nazionale travolta - Zaytsev fatica - torna Giannelli : L’Italia è stata surclassata dalla Russia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri non sono riusciti a tenere testa ai Campioni d’Europa al PalaPanini di Modena. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. IVAN Zaytsev: 5. Lo Zar è lontano dalla forma dei giorni migliori, sbaglia troppo in attacco ma soprattutto manca il suo carisma, non riesce a trascinare la Nazionale come gli si chiedeva e la sua ...