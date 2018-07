Vitiligine | tra cura e trucco camouflage per affrontare l’estate

vanityfair

(Di domenica 8 luglio 2018) Chi ha problemi di ipocromia della pelle, ovvero di, che diventa sempre più visibile appena il sole si fa forte, l’estate la rifugge e spera che finisca il prima possibile. Non è la bella stagione, ma una tortura, non basta il cappello, o giornate trascorse sotto l’ombrellone per eludere il sole: mentre la pelle si abbronza le chiazze più chiare emergono come stonature, e in questo scenario l’unica soluzione efficace sembra essere indossare un burka in piombo al 100% impenetrabile. C’è ovvimente l’eccezione, come la bellissima modella Winnie Harlow, manifesto del movimento #skinpositive, che ha accettato la pelle maculata e mostra la sua cute a chiazze così com’è. Per molti laè sinonimo di disagio sociale, in alcuni casi invalidante e in estate la spiaggia è l’ultimo luogo dove si desidera andare. Fare il bagno non è più ...