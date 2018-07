Virginia Raggi chiama a Roma il guru Beppe Grillo

De Gregori apre il tour con una canzone particolare "dedicata" a Virginia Raggi : Francesco De Gregori ieri sera ha aperto il tour 2018 presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma, intonando le note di "Ma che razza de città", un brano di Gianni Nebbiosi pubblicato nel 1973 e dedicato alla Capitale."Dice l'aria c'è più bona che a Milano/ Specialmente pè chi campa solo d'aria./ Specialmente pè chi torna a casa a sera/ E nell'aria ce pò solo bestemmià./ Le matine de gennaio ce ...

Stadio Roma - Virginia Raggi “se ok verifiche si farà”/ Parnasi ai pm - “pagavo tutti i partiti” : e il sindaco.. : Stadio della Roma, interrogatorio e ultime notizie su Luca Parnasi: "ho pagato tutti i partiti, anche 5Stelle". Sul rapporto con Luca Lanzalone, "pagavo anche lui per suoi rapporti con M5s"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:38:00 GMT)

I sampietrini sono un simbolo di Roma - ecco l'annuncio di Virginia Raggi : Il centro di Roma si prepara a dire addio ai sampietrini, i tipici "mattoncini" in selce che caratterizzano le strade della Capitale. ''I sanpietrini sono un simbolo di Roma. Caratterizzano le strade ...

Chiara Appendino e Virginia Raggi sotto fuoco amico : In gioco c'è la tenuta del mandato di Chiara Appendino. E davanti a una maggioranza che si ribella al proprio sindaco al grido di "Qui non comanda lei", in serata Luigi Di Maio volerà a Torino per partecipare alla riunione tra il primo cittadino e i suoi consiglieri. È qui che bisognerà decidere se ospitare - come vorrebbe Appendino - o meno le Olimpiadi. Solo due giorni fa il sindaco della città della Mole, al ...

'Inviateci i video di chi sporca la città' - Virginia Raggi ai cittadini - : Roma, 23 giu. , askanews, 'Chi sporca la città deve pagare. E lo farà. Voglio farvi vedere questo video che un cittadino ci ha inviato: si nota una persona che accosta un camioncino carico di ...

La borsa Hermès di Virginia Raggi - specchio delle ambizioni degli italiani : Buonasera, sono la borsa Hermès di Virginia Raggi, sfoggiata mentre entrava in Campidoglio e subito beccata sui social e ripresa dai quotidiani (è estate, al caso Lanzalone bisogna pur aggiungere qualche dettaglio frivolo). Sono originale? Sono tarocca? Non m’importa: oltre che borsa sono filosofa q

Nomine in Campidoglio - sentenza in tempi rapidi per Virginia Raggi : Un processo in tempi record per il sindaco Raggi. Il procedimento, che inciderà sul futuro della consiliatura pentastellata, potrebbe concludersi già nell'autunno prossimo e, nel caso peggiore, in primavera. La vicenda giudiziaria che vede imputata la sindaca di Roma, accusata di falso documentale per le Nomine in Campidoglio, potrebbe chiudersi dunque in tempi rapidi.Oggi, ad apertura della prima udienza a cui non era presente la ...

Al via il processo a Virginia Raggi - la sindaca non è in Aula : Ha preso il via nell'Aula 23 del Tribunale di Roma il processo per falso al sindaco di Roma, Virginia Raggi. Davanti al giudice monocratico, Roberto Ranazzi, non c'è il primo cittadino della Capitale, rappresentato dai due legali Alessandro Mancori ed Emiliano Fasulo. La procura è rappresentata dal pm Francesco dall'Olio.La vicenda è legata alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale Raffaele, che nel ...

Stadio della Roma - Virginia Raggi : M5s - il piano dei fedelissimi di Luigi Di Maio per farla fuori : Mollare Virginia? I fedelissimi di Luigi Di Maio ci stanno pensando. Liberarsi della sindaca di Roma prima che trascini a fondo il movimento è diventata un'ipotesi da valutare, perché molto presto ...

Enrica Bonaccorti - il ritorno politico : la foto con cui distrugge il M5s e Virginia Raggi : Peccato, è la città più bella del mondo ', ha concluso la conduttrice. Un tweet che però le è costato il consueto attacco grillino, con insulti, minacce e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, dal ...

Stadio Roma - Lanzalone : "Mai partecipato alla vicenda"/ Virginia Raggi disse : "Si scriva contratto da solo" : Stadio Roma, Lanzalone: "Mai partecipato alla vicenda". Ultime notizie sulla vicenda dell'impianto capitolino, Virginia Raggi disse: "si scriva contratto da solo"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:51:00 GMT)

Un secondo anniversario complicato per Virginia Raggi : Virginia Raggi arriva al traguardo dei due anni esatti dalla sua elezione a sindaco con il Campidoglio ancora una volta al centro di un'inchiesta giudiziaria, quella sul progetto dello stadio dell'As Roma. L'indagine della Procura di Roma ipotizza la presenza di un 'sistema' corruttivo messo in piedi dall'imprenditore Luca Parnasi per tentare di velocizzare i passaggi che avrebbero portato alla conclusione ...

Virginia Raggi - la vendetta di Luigi Di Maio. Lei lo sputtana - il M5s si vendica : 'Così faranno cadere la sindaca' : Ha scaricato Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede , la sindaca Virginia Raggi , ma forse le sta per arrivare il conto. La valanga giudiziaria del caso stadio forse non la travolgerà sul piano delle ...

Virginia Raggi e le mazzette degli onesti : per la sindaca finire il mandato sarebbe un miracolo : L'arresto di Luca Lanzalone scelto dal M5S per scortarla, il processo penale per falso, il caso Marra, i flop continui nella gestione della Capitale, la batosta alle elezioni dei quartieri. Per la prima cittadina di Roma ora l'unico obiettivo è sopravvivere Almirante, il capolavoro della Raggi: condivide l'intervista ma dice l'opposto di ciò che scrive " L'ennesima bugia di Virginia Raggi" Chi è Luca Parnasi, il palazzinaro trasversale tra ...