Vip al mare | per l’estate 2018 è sfida tra Ibiza e Mykonos | tutte le foto

Spiagge Vip - i calciatori paparazzati al mare : l'estate bollente di Totti - Marchisio & Co. : Tanti i volti noti dello sport che si stanno godendo sole e mare in compagnia della dolce metà. l'estate è bollente in Sardegna per Claudio Marchisio , sempre insieme alla moglie Roberta Sinopoli; ...