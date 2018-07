Vince Vettel | trionfo Ferrari a Silverstone

F1 - Gp di Silverstone : Vettel Vince con una prova di forza su Hamilton : Raikkonen sul podio dopo una gara contrassegnata da colpi di scena con Kimi che tampona Lewis al primo giro poi safety car e sorpassi

F1 - la Ferrari può Vincere il Mondiale 2018? La macchina è la migliore da 10 anni a questa parte. Ora dipende da Vettel… : questa Ferrari può davvero vincere il Mondiale? La migliore macchina uscita da Maranello negli ultimi dieci anni sta facendo sognare tutti i tifosi del Cavallino Rampante e soprattutto sta mettendo in seria difficoltà la Mercedes, costretta a spingere al massimo dopo aver dominato per anni: il durissimo lavoro degli uomini in rosso ha creato una monoposto di assoluto spessore tecnico che è davvero in grado di fare la differenza e che sta ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per Vincere : I problemi meccanici delle Mercedes, con il Campione del Mondo fuori dalla zona punti per la prima volta dopo 33 gare consecutive tra i primi dieci alla bandiera a scacchi, non devono però mascherare ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per Vincere : Sebastian Vettel torna trionfante dal GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: non ha vinto la gara ma a Zeltweg ha riconquistato la vetta della classifica generale in maniera totalmente inattesa. Il weekend era iniziato malissimo con un passo gara inferiore rispetto a quello delle Mercedes, poi in qualifica l’ostruzione su Carlos Sainz e la retrocessione fino alla sesta posizione in griglia di partenza ma la doppia rottura del ...

F1 Austria - Vettel sulla Ferrari : «Senza penalizzazione si poteva anche Vincere» : ZELTWEG - ' È stata una gara senza errori, ho cercato di prendere Max , Verstappen, ndr, ma non ci siamo riusciti. Però dopo un avvio difficile abbiamo avuto una bella reazione ': sono queste le prime ...

F1 - “Non sono contento al 100% - avremmo dovuto Vincere” : Vettel severo con se stesso e con la Ferrari in Austria : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione al termine del Gp d’Olanda, il tedesco della Ferrari è arrivato terzo sul traguardo del Red Bull Ring Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due Ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria ...