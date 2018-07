Vieri accarezza la pancia della Caracciolo | cicogna in arrvo

ilgiornale

(Di domenica 8 luglio 2018) Christiane Costanzahanno passato un brutto momento lo scorso anno quando l'ex velina perse il bambino che porva in grembo: "È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci di una nostra gravidanza che circolano in queste ore sui vari media; purtroppo il destino ha deciso che non fosse questo il momento. Chiediamo a tutti di capire e rispettare questo delicato momentonostra vita".La coppia, però, dopo lo scoramento e il dolore iniziale ha voltato pagina con lache è ancora incinta. La notizia era già nota ma adesso è arrivata anche la fumata bianca conche ha pubblicato un video su Instagram nel qualelasua compagna. Nel video, girato sull'aereo, si vede l'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan che sfiora dolcemente lasua donna che a breve lo renderà padre per la prima volta.