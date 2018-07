VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Lewis Hamilton al via! Partenza stellare | il ferrarista è

VIDEO GP Austria 2018 - Sebastian Vettel ostruisce Sainz in qualifica : penalizzato di tre posizioni! Sesto in griglia di partenza : Sebastian Vettel è stato penalizzato per aver ostruito Carlos Sainz durante le Q2 delle qualifiche del GP di Austria 2018. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la terza piazza in pista ma i commissari hanno deciso di retrocederlo in sesta posizione sulla griglia di partenza: domani il tedesco sarà chiamato a una rimonta importante. Di seguito il VIDEO con il controverso episodio che ha visto protagonisti Vettel e Sainz. BREAKING: ...

F1 - si mette male per Sebastian Vettel : il tedesco ultimo e… sotto investigazione per l’incidente con Bottas [VIDEO] : I commissari di gara hanno deciso di mettere sotto investigazione Sebastian Vettel per il contatto con Bottas in avvio Non è iniziato per il meglio il Gran Premio di Francia di Sebastian Vettel, il pilota tedesco infatti è stato protagonista di un contatto alla partenza con Valtteri Bottas. Un tamponamento arrivato alla prima curva che ha rovinato la gara del ferrarista, costretto ad entrare ai box per via dell’ala anteriore rovinata. Come ...

VIDEO F1 - Sebastian Vettel vince il GP del Canada. Gli highlights della gara - Ferrari formidabile! : Sebastian Vettel ha dominato il GP del Canada 2018, settima tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari ha trionfato mantenendo la testa della corsa dal primo all’ultimo metro: scattato dalla pole position, il nuovo leader della classifica generale non è mai stato insidiato da nessuno e ha tagliato il traguardo in prima posizione salendo così sul gradino più alto del podio. A completare il podio Valtteri Bottas e Max Verstappen mentre ...