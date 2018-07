Viaggio a Lione | la culla del macronismo che la destra sta provando a colonizzare

Un milione di nomi in Viaggio verso il Sole : Un milione di nomi in viaggio verso il Sole – Voleranno a bordo della sonda della Nasa Parker Solar Probe, che studierà la corona solare e il meccanismo che genera il vento solare e il cui lancio è previsto per il 31 luglio 2018. Viaggeranno verso la nostra stella 1.137.202 nomi dei partecipanti al concorso Vip Pass “Manda il nome sul Sole”, (accesso scaduto il 27 aprile), contenuti in una memory card, e una placca dedicata ...