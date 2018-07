Vettel vince in Gran Bretagna | + 8 su Hamilton

Formula 1 Silverstone - Vettel da impazzire : il ferrarista vince una gara pazzesca - la classifica [FOTO] : 1/19 Photo4/LaPresse ...

F1 - la Ferrari può vincere il Mondiale 2018? La macchina è la migliore da 10 anni a questa parte. Ora dipende da Vettel… : questa Ferrari può davvero vincere il Mondiale? La migliore macchina uscita da Maranello negli ultimi dieci anni sta facendo sognare tutti i tifosi del Cavallino Rampante e soprattutto sta mettendo in seria difficoltà la Mercedes, costretta a spingere al massimo dopo aver dominato per anni: il durissimo lavoro degli uomini in rosso ha creato una monoposto di assoluto spessore tecnico che è davvero in grado di fare la differenza e che sta ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per vincere : I problemi meccanici delle Mercedes, con il Campione del Mondo fuori dalla zona punti per la prima volta dopo 33 gare consecutive tra i primi dieci alla bandiera a scacchi, non devono però mascherare ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora ti serve solo il miglior Sebastian Vettel. Evitare nuovi errori la chiave per vincere : Sebastian Vettel torna trionfante dal GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1: non ha vinto la gara ma a Zeltweg ha riconquistato la vetta della classifica generale in maniera totalmente inattesa. Il weekend era iniziato malissimo con un passo gara inferiore rispetto a quello delle Mercedes, poi in qualifica l’ostruzione su Carlos Sainz e la retrocessione fino alla sesta posizione in griglia di partenza ma la doppia rottura del ...

F1 Austria - Vettel sulla Ferrari : «Senza penalizzazione si poteva anche vincere» : ZELTWEG - ' È stata una gara senza errori, ho cercato di prendere Max , Verstappen, ndr, ma non ci siamo riusciti. Però dopo un avvio difficile abbiamo avuto una bella reazione ': sono queste le prime ...

F1 - “Non sono contento al 100% - avremmo dovuto vincere” : Vettel severo con se stesso e con la Ferrari in Austria : Sebastian Vettel commenta la sua prestazione al termine del Gp d’Olanda, il tedesco della Ferrari è arrivato terzo sul traguardo del Red Bull Ring Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due Ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria ...

Sebastian Vettel - GP Austria 2018 : “Il terzo posto è buono - senza penalità potevo vincere. In testa al Mondiale? Non me lo aspettavo” : Sebastian Vettel chiude al terzo posto un Gran Premio d’Austria 2018 di Formula Uno nel quale è successo di tutto ma, soprattutto, riprende la vetta della classifica iridata. Un risultato che il tedesco non si poteva aspettare fino a metà gara, reso possibile dall’incredibile doppio ko della Mercedes. “Nel complesso devo dire che questo terzo posto è un buon risultato – spiega il quattro volte campione del mondo nel corso ...

Formula 1 - Gp Austria : vince Verstappen. Vettel in testa al Mondiale - Hamilton k.o. : Problemi alle gomme per il campione del mondo in carica, costretto a tornare ai box: rientra davanti a Ricciardo, che al 54° giro si ritira. A 15 giri dalla fine, Verstappen guida con circa 10 ...

Formula 1 - GP Austria 2018 : vince Verstappen - Kimi 2° e Vettel 3°. Mercedes out - Ferrari leader del Mondiale : Di seguito tempi e cronaca # Driver Time 1 Verstappen - 2 RAIKKONEN +1.504 3 Vettel +3.181 4 GROSJEAN +1 LAP 5 MAGNUSSEN +1 LAP 6 OCON +1 LAP 7 PEREZ +1 LAP 8 ALONSO +1 LAP 9 LECLERC +1 LAP 10 ...

F1 Mercedes k.o.; vince Verstappen; Raikkonen 2°; Vettel 3° torna leader : la cronaca - Raikkonen super arrembante in partenza tenta di infilarsi tra le due Mercedes, pare riuscirci, o quantomeno pare potersi prendere la seconda posizione dietro Lewis Hamilton, ma in cima ...

Formula 1 Austria - colpi di scena incredibili : forfait di Hamilton e Bottas - esulta Vettel ma vince Verstappen : Formula 1 Austria – Si è concluso il gran premio d’Austria di Formula 1, clamorosi colpi di scena ed importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Doppio ritiro pesantissimo per la Mercedes, problemi prima per Bottas e poi per Hamilton costretti a dare forfait, ne approfitta Verstappen che vince la gara con grande sorpresa ma merito per quanto fatto vedere in pista ma soprattutto la Ferrari. Al secondo posto un ottimo ...

F1 - GP Austria 2018 : la sottile differenza tra Mercedes e Ferrari. Hamilton - quando è favorito - vince sempre. Vettel… : Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale di F1 grazie alla vittoria nel GP di Francia. Ci si attendeva una Mercedes dominante, come a Barcellona, e così è stato, aiutata dall’incidente in partenza tra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che ha agevolato il compito del campione del mondo in carica. La Ferrari è costretta a leccarsi le ferite, e riflettere sui propri errori. Un copione già visto quest’anno. La stagione 2018 di ...

Hamilton vince in Francia e vola a +14 su Vettel : Lewis Hamilton domina e vince il GP di Francia al Paul Ricard. L’inglese della Mercedes e scavalca Sebastian Vettel in testa

F.1 - GP di Francia - Vince Hamilton - Vettel solo quinto : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia, ottava prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, partito dalla pole position, non ha praticamente avuto rivali oggi e approfittando dell'errore in partenza di Vettel, Lewis si riprende la leadership in campionato. Seconda posizione per Max Verstappen, mentre sul gradino più basso del podio troviamo la Ferrari di Kimi Raikkonen.In aggiornamento...