Vettel vince a Silverstone davanti a Hamilton e Raikkonen

motorinolimits

: Sebastian Vettel vince il GP di Gran Bretagna ???? ?? Una gara piena di emozioni ?? Spettacolare sorpasso di Seb su… - SkySportF1 : Sebastian Vettel vince il GP di Gran Bretagna ???? ?? Una gara piena di emozioni ?? Spettacolare sorpasso di Seb su… - Eurosport_IT : Vince in casa della Mercedes e va a +8 su Hamilton: Sebastian Vettel oggi se la ride!!! ?????? #GPSilverstone #Ferrari - angelomangiante : FORMULA 1 IS COMING HOME... Super #Ferrari 1a e 3a nel #BritishGP Non ha paura di niente #Vettel Sorpasso fantas… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Con un sorpasso a cinque giri dalla fine su Valtteri Bottas, Sebastianha vinto un emozionante e movimentato GP di Gran Bretagna, in cui Lewisha rimontato dal 18° al 2° posto finale. A completare il podio Kimi, che al via è entrato in contatto con l’inglese della Mercedes, partito malissimo dalla … L'articoloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.