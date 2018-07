Vettel | ' Ferrari | che vittoria a casa loro! Bottas? L' ho sorpreso'

La Ferrari di Sebastian Vettel vince a Silverstone : "Ci portiamo la bandiera inglese a Maranello" : "Sono contento per la squadra, ci portiamo la bandiera inglese a Maranello con un grande sorriso". Sebastian Vettel fa lo "sbruffone" e commenta così la vittoria nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone con la Ferrari, in conferenza stampa."Finire la gara così è sempre qualcosa di speciale. È importante che la macchina vada bene, che è forte e che le novità che portiamo hanno funzionato bene per ...

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : la Ferrari allunga in testa - +20 sulla Mercedes. Vettel e Raikkonen volano : La Ferrari allunga in testa alla Classifica del Mondiale costruttori 2018 dopo il GP di Gran Bretagna. La vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Kimi Raikkonen permettono di guadagnare sulla Mercedes, ora distante 20 punti. Classifica Mondiale costruttori F1: # SCUDERIA PUNTI 1. Ferrari 287 2. Mercedes 267 3. Red Bull 199 4. Renault 70 5. Haas 51 6. McLaren 48 7. Force India 48 8. Toro ...

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Lewis Hamilton al via! Partenza stellare - il ferrarista è primo nel GP di Gran Bretagna : Partenza stellare di Sebastian Vettel nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il tedesco scattava dalla seconda piazza ma ha sfruttato al meglio le difficoltà di Lewis Hamilton e lo ha superato con una manovra stellare che gli è valsa la prima posizione. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel in Partenza su Lewis Hamilton. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

