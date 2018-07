Verona | apre primo social hostel | unisce vocazioni turistica e sociale città 2

sportfair

: RT @Fiaip: #Fiaip apre un nuovo canale, ancora più tempestivo e totalmente gratuito per gli agenti immobiliari, per tenervi sempre aggiorna… - fiaip_verona : RT @Fiaip: #Fiaip apre un nuovo canale, ancora più tempestivo e totalmente gratuito per gli agenti immobiliari, per tenervi sempre aggiorna… - MarisaLevi1 : RT @larenait: #Verona, dopo la chiusura dello storico ostello, se ne apre uno nuovo e sarà gestito anche da ragazzi disabili - larenait : #Verona, dopo la chiusura dello storico ostello, se ne apre uno nuovo e sarà gestito anche da ragazzi disabili -

(Di domenica 8 luglio 2018) (AdnKronos) – (Adnkronos) – Per la realizzazione del progetto, L’Officina dell’AIAS ha ottenuto un finanziamento a tasso zero di 1 milione 540 mila euro (da restituire in 25 anni) e il contributo di Fondazione Cari(420 mila euro) e Fondazione Cattolica (40 mila euro).‘Dopo dieci anni di lavoro e impegno, L’Officina dell’AIAS può festeggiare questo straordinario traguardo, un sogno che si è concretizzato e che merita di essere festeggiato da tutta la‘ commenta l’assessore ai Servizii Stefano Bertacco -. Il Comune non può che sposare questa nuova filosofia di servizioe, in cui la vocazionedella nostrasialla cooperazione e diventa occasione di integrazione per ragazzi disabili. Sono pronto a scommettere sul successo di questa iniziativa, un luogo in cui viaggiatori da tutto il ...