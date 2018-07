optimaitalia

: Veri i biglietti gratis Mirabilandia 2018 per anniversario? In guardia su WhatsApp - OptiMagazine : Veri i biglietti gratis Mirabilandia 2018 per anniversario? In guardia su WhatsApp -

(Di domenica 8 luglio 2018) Con l'arrivo delle vacanze ifarebbero davvero comodo. Una nuova catenain circolazione in questi giorni fa riferimento a 5 tagliandi in regalo a 500 famiglie italiane per l'del famoso parco divertimenti. Peccato si tratti dell'ennesimo tentativo di truffa veicolato attraverso l'applicazione di messaggistica e dalla quale ci mette inla stessa direzione diappunto, attraverso una nota ufficiale.Inon sono reali come non lo erano, qualche giorno fa, quelli del parco Aqualandia. Il periodo è particolarmente proficuo per la diffusione di simili messaggi virali, visto il clima di vacanze ma non esiste nessunin corso e neppure nessuna iniziativa per regalare tagliandi omaggio per una giornata tra attrazioni, spettacoli, momenti di relax e tanto divertimento ...