Vela | Mondiali Laser U21 2018 | Carolina Albano medaglia d’argento a Gdynia!

Semifinali Mondiali 2018 : tabellone imprevedibile alla vigilia. Francia super favorita - l’Inghilterra per un sogno - Croazia e Belgio riVelazioni : Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra: sono queste le Semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. Le sorprese non sono mai mancate in questa rassegna iridata, è successo davvero di tutto e non ci si è mai annoiati nonostante l’assenza dell’Italia: l’eliminazione della Germania nella fase a gironi, l’Argentina in crisi uscita agli ottavi di finale dopo un cammino complicato, la Spagna sconfitta dalla Russia ai calci di rigore, ...

Vela - Mondiali Youth RS : X 2018 : Giorgia Speciale campionessa del mondo giovanile! Bronzo per Nicolò Renna : Si è chiusa con due medaglie la spedizione italiana ai Mondiali giovanili di Vela RS:X. Giorgia Speciale ha vinto il titolo femminile al termine di una settimana da protagonista assoluta a Penmarch, in Francia. L’azzurra ha dominato la competizione, vincendo quattro regate di qualificazione e presentandosi quindi alla Medal Race con un bel bottino di vantaggio sulla concorrenza. Ma non si è limitata a gestire, anzi, ha vinto anche la ...

Mondiali Russia 2018 - la stampa tedesca sVela un clamoroso retroscena : Germania eliminata per colpa della… Playstation : Stando a quanto riportato dalla Bild, i giocatori della Germania avrebbero fatto spesso le ore piccole in Russia, giocando alla Playstation invece di riposare bene per affrontare al meglio le partite Indizi e retroscena, utili per riuscire a capire i motivi della clamorosa eliminazione della Germania dopo la prima fase dei Mondiali di Russia 2018. AFP PHOTO / Luis Acosta / Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, in particolare la ...

Mondiali Russia 2018 - clamorose riVelazioni di Obi Mikel : “hanno rapito mio padre - l’ho saputo prima di giocare contro l’Argentina” : Il giocatore della Nigeria ha saputo del rapimento del padre, adesso liberato, prima di scendere in campo contro l’Argentina Il padre del capitano della nazionale nigeriana, John Obi Mikel, è stato rapito mentre suo figlio stava giocando la Coppa del mondo di calcio in Russia, come svelato dallo stesso calciatore, che ha anche spiegato che suo padre si sta riprendendo con la sua famiglia dopo essere stato liberato dalle autorità. AFP ...

Mondiali 2018 : Svezia-Svizzera - la grande occasione per entrambe di diventare la riVelazione del Mondiale : Ormai siamo arrivati all’ultima giornata degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, infatti domani (martedì 3 luglio) le sfide Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra chiuderanno il programma del primo turno ad eliminazione diretta. La partita pomeridiana delle 16 si giocherà a San Pietroburgo e vedrà incontrarsi gli svedesi del CT Andersson e gli elvetici guidati da Petkovic. Sarà il terzo derby europeo degli ottavi di finale, i primi ...

Brasile-Messico - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : Filipe Luis al posto di Marcelo - Vela alle spalle di Hernandez : Vincere per credere ancora nel sogno “mondiale” e scacciare l’incubo di emulare Spagna e Germania, favorite per la vittoria del torneo ma uscite anzitempo di scena. Il Brasile non può permettersi di fare sconti al Messico nell’ottavo di finale dei Mondiali 2018 che andrà in scena oggi, lunedì 2 luglio, alle ore 16.00 alla Samara Arena. La compagine verdeoro ha ottenuto il pass per gli Ottavi grazie al primo posto nel girone con due ...

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso riVela : “è uno dei momenti più duri” : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di casa. I 90 minuti regolamentari del match si concludono con un pareggio e per questo sono necessari prima i supplementari e poi i rigori per stabilire quale delle due squadre si meriti i quarti di finale della competizione iridata. Ai penalty è ...

La giornalista più bella dei Mondiali si confessa - Giorgia Rossi riVela : “io diversa da Diletta Leotta - con Pjanic? Solo amici” : Giorgia Rossi si confessa in un’intervista, la giornalista dei Mondiali di Russia 2018 targati Mediaset tra la ‘somiglianza’ con Diletta Leotta e l’amore Giorgia Rossi, protagonista dei programmi Mediaset dedicati ai Mondiali di Russia 2018, si è raccontata ai microfoni di Corriere della Sera. La giovane e bella giornalista ha rivelato dei lati inediti della sua personalità e della sua vita. Elegante, composta e ...

Mondiali Russia - tifoso sVela l’indirizzo di casa di Salah : quello che succede è pazzesco : Mondiali Russia – Spettacolo in Russia per i Mondiali del 2018, grande attesa per gli ottavi di finale che preannuncia spettacolo. Nel frattempo nelle ultime ore episodio clamoroso e che ha scatenato il web e che nel dettaglio riguarda l’Egitto e l’attaccante ex Roma Salah. Un tifoso ha infatti postato sui social network l’indirizzo dell’abitazione del calciatore, moltissimi tifosi si sono presentati sotto ...

Poldark su Canale 5 a Mondiali finiti? RiVelata la data ufficiale di messa in onda della prima stagione : Ritmo incalzante, paesaggi mozzafiato e una storia d'amore tormentata, sono questi i punti forti di Poldark la serie tv inglese targata BBC che sta per debuttare nel prime time di Canale 5 con gli episodi della prima stagione. Dopo il successo di Victoria, la rete ammiraglia Mediaset punta nuovamente sulla serialità inglese alla domenica sera. Secondo gli ultimi rumors sembra proprio che la prima stagione di Poldark su Canale 5 dovrebbe ...

Mondiali Russia 2018 - Germania eliminata : la riVelazione di Khedira : Mondiali Russia 2018 – In attesa dell’inizio degli ottavi di finale emerge un clamoroso retroscena sulla Germania e svelato dal centrocampista della Juventus Khedira. A pochi giorni dal disastro, Khedira non riesce ancora a capacitarsi, svelando alla Bild di non essere riuscito a prendere sonno: “nessuno di noi giocatori è arrivato al torneo al top della condizione, ma non voglio criticare i miei compagni. Le mie prestazioni ...

Mondiali Russia 2018 - le riVelazioni di Khedira dopo il flop della Germania : “per me è insopportabile che…” : Il centrocampista tedesco ha parlato della debacle della Germania ai Mondiali di Russia 2018, svelando di non essere riuscito a prendere sonno La delusione è ancora palpabile, la figuraccia storica a chi è andata incontro la Germania non può essere cancellata così dall’oggi al domani. Lo sa bene Sami Khedira, ancora incredulo per quanto successo ai Mondiali di Russia 2018, dove la nazionale tedesca ha chiuso all’ultimo posto un ...

Mondiali Russia 2018 - riVelano l'indirizzo di Salah sui social : lui chiama la polizia per uscire di casa : Tutti a casa di Salah. Senza che lui lo sapesse. L'attaccante del Liverpool, idolo indiscusso del popolo egiziano, è stato letteralmente travolto dall'affetto dei tifosi nei giorni del Mondiale. ...