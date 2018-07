Vela – Campionato del Mondo Laser U21 | Carolina Albano vince la medaglia d’argento

sportfair

: Grandi notizie da Malcesine 1° tappa LIV 2018: QUALIFICATI alla finale del Campionato italiano per Club!! Per il s… - CVBellano : Grandi notizie da Malcesine 1° tappa LIV 2018: QUALIFICATI alla finale del Campionato italiano per Club!! Per il s… - flamminiog : RT @federvela: Ettore Botticini, Lorenzo Gennari e Simone Busonero (CN Vela Argentario) vincono il Campionato Mondiale Match Racing Giovani… - federvela : Ettore Botticini, Lorenzo Gennari e Simone Busonero (CN Vela Argentario) vincono il Campionato Mondiale Match Racin… -

(Di domenica 8 luglio 2018)è d’argento, aldelU21 anche Ettore Botticini campione delgiovanile Match Race sul Lago di Ledro(CV Muggia) è Vice Campionessa del2018 per la classeU21 grazie allavinta stamane nelle acque della Baia di Danzica, miglior risultato di sempre per un atleta azzurro nella classeRadial U21. Dopo una serie di 12 prove in cuiha sempre ottenuto buoni risultati, oggi sono arrivate le ultime due regate con le quali è riuscita a posizionarsi sul secondo gradino del podio. La graduatoria finale è completata dal primo posto della danese Anna Munch e dal terzo dell’australiana Elyse Ainsworth. La sua collega azzurra, Matilda Talluri, (CN Livorno) chiude la manifestazione mondiale in 13esima piazza, con un buon terzo di giornata nella prima regata. Concluse oggi anche le regate ...