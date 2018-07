Vela : Albano vicecampionessa mondiale : ANSA , TRIESTE , 8 LUG Carolina Albano , Cv Muggia, è vicecampionessa del mondo 2018 per la classe olimpica LaserRadial Under 21 di Vela . L'atleta triestina ha infatti vinto lamedaglia d'argento nelle acque della Baia di Danzica , Polonia, ,stabilendo il iglior risultato di ...

Vela – Campionato del Mondo Laser U21 : Carolina Albano vince la medaglia d’argento : Carolina Albano è d’argento, al Campionato del Mondo Laser U21 anche Ettore Botticini campione del Mondo giovanile Match Race sul Lago di Ledro Carolina Albano (CV Muggia) è Vice Campionessa del Mondo 2018 per la classe Laser U21 grazie alla medaglia d’argento vinta stamane nelle acque della Baia di Danzica, miglior risultato di sempre per un atleta azzurro nella classe Laser Radial U21. Dopo una serie di 12 prove in cui Carolina ha ...