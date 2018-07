Vanzina | Massimo Boldi | gentleman del cinema e grande regista

romadailynews

(Di domenica 8 luglio 2018) Carloera “unstraordinario, faceva un film in tre giorni. Voleva lavorare, fare presto. Avevasignorilita’,simpatia, undel, e uncome uomo, padre e marito”. E’ il ricordo commosso didelscomparso oggi, con cui l’attore milanese condivide tanti successi. “Il primo film in assoluto di Carlo l’ha fatto con me – ricordaa Rainews 24 – era ‘Luna di miele in tre’. Poi ne abbiamo fatti tanti. Eravamo proprio amici veri. Abbiamo creato un genere, il film di Natale, per regalare un sorriso a tutti gli italiani. Abbiamo dato il ‘la’ a un genere straordinario che per un quuarto di secolo ha dominato gli incassi al botteghino e si e’ conquistato l’affetto del pubblico”. L'articolo...