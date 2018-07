Vacanza a Caorle con la famiglia | cosa vedere?

In Vacanza al mare a Caorle : si accascia e muore a 46 anni davanti alla moglie : A stroncarlo un arresto cardiaco: così è morto Andrea Canziani, impiegato, 46 anni, impiegato originario di Mestre ma residente nella vicina Trivignano. Il dramma si è consumato in presenza della famiglia: è stata la moglie, per prima, a soccorrerlo. Purtroppo già era troppo tardi.Continua a leggere