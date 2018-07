Usa | Twitter ha sospeso 70 mln account falsi in due mesi

Millie Bobby Brown lascia Twitter - la Eleven di Stranger Things Usata per un messaggio omofobo : Millie Bobby Brown ha lasciato Twitter. La notizia ha lasciato i fan di Stranger Things senza parole. La protagonista della serie targata Netflix è giunta a questa drastica decisione dopo quanto emerso nelle ultime ore sui social. L'immagine della giovane attrice è stata infatti usata da qualche utente poco rispettoso che evidentemente pensava di scherzare lanciando un messaggio omofobo col volto di Millie. Questo sarebbe stato solo un ...

Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere stata Usata per meme omofobi : Millie Bobby Brown, attrice di 14 anni nota soprattutto per la serie Netflix Stranger Things, ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere diventata, senza alcuna colpa, soggetto di meme omofobi. Come ha scritto Variety, «non è ben chiara l’origine The post Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere stata usata per meme omofobi appeared first on Il Post.

Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere Usata per meme omofobi : Millie Bobby Brown, attrice di 14 anni nota soprattutto per la serie Netflix Stranger Things, ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere diventata, senza alcuna colpa, soggetto di meme omofobi. Come ha scritto Variety, «non è ben chiara l’origine The post Millie Bobby Brown ha cancellato il suo profilo Twitter dopo essere usata per meme omofobi appeared first on Il Post.

Usa - Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter : Usa, Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter Usa, Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter Continua a leggere L'articolo Usa, Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter proviene da NewsGo.

Usa - Trump fa appello contro divieto blocco utenti critici Twitter : Il Dipartimento di Giustizia americano presenta un appello contro la decisione del giudice che ha obbligato il presidente Donald Trump a non bloccare dal suo account Twitter gli utenti critici. Il 23 ...

Demi Lovato accUsata di molestie sessuali su Twitter dopo il racconto di uno scherzo si difende : “Non dovete insegnarmi niente” : È finita con Demi Lovato accusata di molestie sessuali e costretta a difendersi, la conversazione che la popstar aveva intrapreso su Twitter con i suoi followers. In un classico botta e risposta sui social come se ne vedono tanti di questi tempi, la cantante di Tell Me You Love Me ha risposto al tweet di un utente che le chiedeva quale fosse lo scherzo più divertente che avesse mai fatto nella vita. La cantante ha preso a raccontare di ...

Usa - giudice vieta a Trump di bloccare chi lo critica su Twitter : Usa, giudice vieta a Trump di bloccare chi lo critica su Twitter Usa, giudice vieta a Trump di bloccare chi lo critica su Twitter Continua a leggere L'articolo Usa, giudice vieta a Trump di bloccare chi lo critica su Twitter proviene da NewsGo.

Twitter per Android introduce propri emoji a caUsa della frammentazione dell’OS : Twitter sta aggiornando l'applicazione dedicata ai dispositivi Android con l'introduzione di emoji personalizzati. Scopriamo insieme per quale motivo L'articolo Twitter per Android introduce propri emoji a causa della frammentazione dell’OS proviene da TuttoAndroid.

Usa - Trump sbaglia il nome della moglie su Twitter : Usa, Trump sbaglia il nome della moglie su Twitter Usa, Trump sbaglia il nome della moglie su Twitter Continua a leggere L'articolo Usa, Trump sbaglia il nome della moglie su Twitter proviene da NewsGo.

COREA DEL NORD - MIKE POMPEO A PYONGYANG/ Liberi 3 prigionieri Usa - Trump su Twitter : "Ora vertice con Kim" : Kim Jong-un-Xi Jinping, incontro a sorpresa a Dalian: vertice di pace Cina-COREA del NORD, entrambi i leader salutano l'accordo con Seul. "Stato nucleare inutile se manca minaccia Usa"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 16:01:00 GMT)