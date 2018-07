Usa | migliaia in corteo a Chicago per protestare contro le armi

Usa : migliaia in corteo a Chicago contro violenza armi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendi : la costa occidentale degli Usa continua a bruciare - migliaia di evacuati : continuano a divampare gli Incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti: migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Secondo il centro nazionale di monitoraggio, sono oltre 60 gli Incendi in atto nel Paese e gran parte di essi sono concentrati lungo la west coast. Nello Utah sono state ordinate altre evacuazioni a causa di un Incendio che si è esteso per 160 km quadrati: evacuate centinaia di case a sudest di ...

Usa - 60 diversi incendi devastano l’Ovest : centinaia di case distrutte e migliaia di evacuati [GALLERY] : 1/20 California ...

Gm in allarme : con dazi Trump rischio migliaia tagli negli Usa : New York, 30 giu. , askanews, General Motors lancia l'allarme: i dazi che Donald Trump vorrebbe imporre sulle auto importate potrebbero portare a una 'riduzione di GM' e rischiano di isolare le ...

Ambasciata Usa a GerUsalemme - è caos : decine di palestinesi uccisi - migliaia i feriti : Gli Stati Uniti hanno ufficialmente aperto al pubblico l'Ambasciata a Gerusalemme. Video di Trump, presente la figlia Ivanka. Intanto cresce il bilancio delle vittime degli scontri a Gaza

Governo Usa sotto accUsa - “Ha ucciso migliaia di gattini sani per esperimenti segreti” : Il Governo degli Stati Uniti è stato accusato di aver ucciso migliaia di gattini sani all’interno di esperimenti segreti andati avanti per decine di anni. A lanciare l’accusa è ilWhite Coat Waste Project(Wcwp), un watchdog group per i diritti degli animali che ha ottenuto la possibilità di diffondere la notizia dopo aver analizzato i documenti for...

Iran - migliaia in strada contro gli Usa dopo annuncio Trump sul nucleare : bruciano le bandiere americane : bruciano le bandiere americane a Teheran. La protesta si è accesa nelle piazze Iraniane dopo la decisione di Donald Trump di lasciare l'accordo nucleare siglato nel 2015: dopo la preghiera...

Migliaia di persone hanno lasciato le proprie case nelle Hawaii a caUsa dell’eruzione di un vulcano : L’eruzione del vulcano Kilauea, nelle Hawaii, ha costretto le autorità a ordinare a Migliaia di persone di lasciare la propria casa nei pressi della città di Pahoa, sulla Big Island, la più grande isola dell’arcipelago. Un testimone citato dal Guardian The post Migliaia di persone hanno lasciato le proprie case nelle Hawaii a causa dell’eruzione di un vulcano appeared first on Il Post.