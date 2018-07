Uozzap | l’amarcord approda su La7

superguidatv

(Di domenica 8 luglio 2018) Arriva su La7 “”, programma amarcord che strizza l’occhio a TecheTecheTè di Rai1: ecco tutte le anticipazioni su quello che sarà trasmesso La 7 punta sull’effetto nostalgia con, il nuovo programma della rete diretta da Andrea Salerno e trasmesso nella fascia di pre-access time. Si tratta di un nuovo appuntamento televisivo che strizza l’occhio a TecheTecheTè, il programma di successo di Rai 1.su La7: quando va in onda Al via da domenica 8 luglio 2018 alle ore 20.30 circa “p“, il nuovo programma di La 7 che richiama alla memoria la famosa app di messaggistica instantanea tra le più utilizzate al mondo. Il programma non è altro che un amarcord di eventi, trasmissioni e programmi televisivi trasmessi sul canale televisivo appartenente al gruppo Cairo Communication. Va detto che l’idea di “celebrare” il ...