Uomini e Donne oggi | le parole di Luigi dopo l’attacco hacker

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip?/ Uomini e Donne - l'indiscrezione bomba : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip? l'indiscrezione bomba del portale 361Magazine conferma la coppia di Uomini e Donne nel cast del programma di Simona Ventura.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:59:00 GMT)

Tara Gabrieletto ha il seno rifatto? / L'ex di Uomini e Donne sbotta : “Lo sapevano tutti…” - ecco le sue parole : Tara Gabrieletto ha rifatto il seno? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta su Instagram e svela: "Avete scoperto l'acqua calda, avevo delle cisti, ora basta!"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Gossip Uomini e donne - Luigi Mastroianni furioso dopo i gravi insulti al fratello disabile : Brutta disavventura ieri pomeriggio per Luigi Mastroianni, tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne trono classico. Il profilo Instagram di Luigi è stato preso di mira da un hacker che nel pomeriggio si è impossessato del suo account personale e ha cominciato a postare delle frasi a dir poco oscene, non solo nei confronti dello stesso Mastroianni, ma anche in quelli del fratello disabile. insulti e ingiurie che hanno scatenato ...

Uomini e Donne/ Valentina e Paola ancora alla ricerca dell'amore : le confessioni delle dame (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Valentina Autieri e Paola Bertolini sono tra le dame più corteggiate in studio: troveranno l'amore? Ecco le loro parole(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne/ Insulti e critiche per Nicolò Brigante : la mamma del'ex tronista dice basta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continuano le critiche per Nicolò Brigante dopo la rottura con Virginia Stablum: interviene la mamma dell'ex tronista(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Tara Gabrieletto ha il seno rifatto? / L'ex di Uomini e Donne sbotta : "Avevo delle cisti - ora basta!" : Tara Gabrieletto ha rifatto il seno? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta su Instagram e svela: "Avete scoperto l'acqua calda, avevo delle cisti, ora basta!"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 23:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Anna Munafò : "Sono una donna molto passionale e continuo a fare scenate!" : L'esperienza di Anna Munafò a Uomini e Donne era terminata con una polemica a distanza tra l'ex concorrente di Miss Italia, che partecipò al programma condotto da Maria De Filippi nel 2013, e la redazione della trasmissione in onda su Canale 5.Il fatto che la Munafò sia stata intervistata recentemente da Uomini e Donne Magazine fa intuire che i rapporti con la redazione del programma sono migliorati.prosegui la letturaUomini e Donne, Anna ...

Uomini e Donne news : profilo di Luigi hackerato - interviene Sara : Uomini e Donne news: il profilo Instagram di Luigi Mastroianni hackerato e Sara Affi Fella riprende i fan Il profilo Instagram di Luigi Mastroianni di Uomini e Donne è stata hackerato in queste ore e Sara Affi Fella è intervenuta per dire la sua. La loro storia è finita forse ancora prima di iniziare, eppure […] L'articolo Uomini e Donne news: profilo di Luigi hackerato, interviene Sara proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Jara Gaspari e Nicola Balestra stanno ancora insieme? : Nicola Balestra e Jara Gaspari, protagonisti di Uomini e Donne Over, sono ancora fidanzati? Il loro amore era forte oppure i due hanno intrapreso percorsi diversi? Ecco la verità! Sono trascorsi sette mesi da quando Jara Gaspari e Nicola Balestra hanno deciso di comune accordo di lasciare insieme il programma Uomini e Donne Over. Ma i due piccioncini stanno ancora insieme? Nicola e Jara hanno rilasciato un’intervista al settimanale ...

Uomini e Donne/ Gemma e Giorgio pronti per il ritorno in prime time? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti pronti a riconìminciare? "Lui ha aperto un nuovo spiraglio verso la riconciliazione"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 17:05:00 GMT)

Uomini e Donne - Valentina Dallari choc : “La paura uccide la mente” : Valentina Dallari di Uomini e Donne rivela di non avere paura Qualche mese fa la ex tronista di Uomini e Donne Valentina Dallari ha deciso di farsi ricoverare in una clinica specializzata per combattere i suoi disturbi alimentari. Difatti, come molti fan del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ricorderanno bene, la ragazza ha pubblicato mesi fa dei suoi selfie in cui è sembrata essere particolarmente magra. A quel punto ...

Gossip Uomini e donne - Andrea e Giulia sarebbero pronti per il reality delle tentazioni : A quanto pare la crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis di Uomini e donne sarebbe stata superata. In questi giorni, infatti, sono state pubblicate le immagini dei baci appassionati tra i Damellis, che testimonierebbero l'avvenuto ritorno di fiamma dopo un periodo difficile in cui avevano preso le distanze l'uno dall'altra. Sebbene i Damellis non abbiano confermato al 100% questo ritorno insieme, nelle ultime ore Alberto Dandolo ha sganciato ...

Uomini e Donne - che fine ha fatto Claudia Piumetto? : Claudia Piumetto è un'ex partecipante di Uomini e Donne. La ragazza, nel 2008, è stata corteggiatrice di Emanuele Morelli, proveniente dal reality sul calcio, Campioni. Dopo l'abbandono del trono da parte del giocatore, la ragazza si è seduta sull'ambitissima poltrona rossa del programma di Maria De Filippi scegliendo Diego Daddi ma ricevendo un sonoro no.prosegui la letturaUomini e Donne, che fine ha fatto Claudia Piumetto? pubblicato su ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio a settembre insieme? "Lui ha aperto uno spiraglio.." (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani e Giorgio Manetti pronti a riconìminciare? "Lui ha aperto un nuovo spiraglio verso la riconciliazione"(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 07:35:00 GMT)