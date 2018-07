Una serata bella… senza fine! | replica non va in onda Rete 4 | “Dedichiamo la prima

Marcella Bella/ Dopo "Ora o mai" più torna a cantare in tv ( Una serata Bella… senza fine) : Questa sera, domenica 8 luglio, su Rete 4 va in onda "Una serata Bella ... senza fine" dedicata alle canzoni più belle di Sergio Endrigo, Gino Paoli e Luigi Tenco. Immancabile Marcella Bella .(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:02:00 GMT)

SYRIA/ Due canzoni per ricordare Luigi Tenco e Gino Paoli ( Una serata Bella… senza fine) : SYRIA è tra gli ospiti di "Una serata Bella... senza fine", in replica questa sera su Rete 4, dedicata alle canzoni di Gino Paoli , Sergio Endrigo e Luigi Tenco .(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 09:16:00 GMT)

Notte Bianca : ancora Una serata di festa nel centro storico di Casale Monferrato : Come sempre bar, ristoranti e negozi hanno proposto spettacoli, musica e intrattenimento fino oltre mezza Notte . Dopo il successo di 'Aperto per Cultura' quindi un'altra sera dove il centro storico di ...

Pavia - Una serata con i cavalli salvati : C'è un luogo, nel pavese, dove i cavalli maltrattati e sequestrati ai padroni-aguzzini tornano alla vita. Un luogo in cui possono trascorrere le loro giornate come natura comanda. È il centro di recupero di "Progetto Islander", che nei terreni della tenuta "Il cigno" di Villanterio ( Pavia ) ha la sua sede. Lunedì sera proprio lì si è svolto l'evento di raccolta fondi per le attività dell'associazione guidata da Nicole Berlusconi, figlia di Paolo ...

Una voce per Padre Pio - serata evento di solidarietà su Raiuno : Lunedì 9 luglio in seconda serata – alle 23.10 su Raiuno – la diciannovesima edizione della trasmissione-evento a cent’anni dalla stigmatizzazione di Padre Pio e a cinquanta della morte del Santo Frate di Pietrelcina, per la prima volta dal sagrato della Chiesa della Sacra Famiglia di Pietrelcina (BN), terra natale di Padre Pio e culla della Spiritualità, condotta quest’anno da Tiberio Timperi. “Una voce per Padre Pio”, nato ...