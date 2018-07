Una domenica di problemi seri Il trionfo del populismo in un dialogo da bar

E’ Una domenica di Maltempo nella Calabria tirrenica : tornado si abbatte sulla costa di Tropea - paura per migliaia di bagnanti [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Domenica 15 luglio : Finale Mondiali calcio - Wimbledon e Tour de France in contemporanea! Programma - orari e tv di Una giornata memorabile! : Domenica 15 luglio davvero da leoni per tutti gli appassionati di sport: sarà una giornata intensissima e che regalerà grandissime emozioni, ci sarà davvero il meglio in un pomeriggio di fuoco che non lascerà un momento di tregua. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti: la Finale dei Mondiali di calcio, la Finale di Wimbledon e il tappone sul pavé del Tour de France saranno gli eventi clou che non si potranno assolutamente perdere. Si incomincerà ...

Domenica la Fausto Coppi Cuneo-Cuneo - piazza Galimberti senza nessUna auto : La 31esima edizione della granfondo internazionale "Fausto Coppi - Officine Mattio" parte da Cuneo Domenica 8 luglio . Il numero massimo di partecipanti, 2600, è stato raggiunto e la manifestazione ha ...

MotoGP e F1 insieme - che domenica! Gli orari e come vedere le gare in tv - Una dopo l’altra! Dirette e differite su Sky e TV8 : Che domenica bestiale! Una giornata calda, avvincente, appassionante, spettacolare si profila per tutti gli appassionati di motori che potranno gustarsi una domenica 1° luglio a tutto gas con le gare di MotoGP e F1: tra il GP di Olanda e il GP di Austria non ci sarà un momento di tregua. Alle ore 14.00 tutti ad Assen per lo show nella Cattedrale del Motociclismo, poi alle ore 15.00 show al Red Bull Ring con i bolidi a quattro ruote. Due ...

Sabato e domenica Una speciale visita teatralizzata dedicata ai ragazzi : La partecipazione agli spettacoli è gratuita con prenotazione obbligatoria all'indirizzo info@dittagiocofiaba.com. L'appuntamento con i ragazzi e le loro famiglie è alle ore 15:30 nel piazzale di ...

Ivars Tre Campanili Half Marathon - Una domenica da record : Vestone - BS, - Sarà una grande festa, come sempre e più di sempre, la Ivars Tre Campanili Half Marathon che si appresta a vivere questa domenica 1 Luglio la sue 12esima edizione. Vestone sarà ancora ...

Mara Venier : "Tornare a Domenica In è Una rivincita - per la Rai quattro anni fa ero vecchia" : Niente diplomazia. Mara Venier lo ammette senza problemi: quello a Domenica In "non è un ritorno, è una rivincita". Nella prossima stagione la conduttrice, come annunciato mesi fa in anteprima da Blogo, sarà alla guida dello storico contenitore di Rai1 per la decima volta. quattro anni fa l'addio, non senza polemiche, come ricorda oggi la Venier su Il Corriere della Sera:All’epoca il direttore di rete era Giancarlo Leone, i vertici Rai mi ...

Mara Venier : «Per Domenica In ho rifiutato Una bellissima offerta da Discovery. La D’Urso mi farà un mazzo tanto - io cercherò di fare il mio» : Mara Venier Il primo amore non si scorda mai. E Mara Venier, infatti, non l’ha scordato. Quando dalla Rai le hanno proposto la conduzione della prossima edizione di Domenica In (dal 23 settembre su Rai1), la popolarissima presentatrice non ha potuto dire no. Sì è buttata, ha seguito il cuore, lasciando con fatica il gruppo di lavoro di Mediaset e soprattutto rifiutando una “bellissima offerta” che le aveva fatto Discovery, come ...

Mara Venier a Blogo : "Sarà Una domenica In divertente - ho rifiutato un'offerta di Discovery" (video) : Dal prossimo 23 settembre, alle 14.00, su Rai 1 tornerà Mara Venier. La zia più amata dai telespettatori condurrà la prossima edizione di Domenica In (con Cristina Parodi relegata dalle 17 in poi con La prima volta). "Quando mi hanno proposto Domenica In non ho potuto non rifiutare. Non me l'aspettavo, è successo tutto casualmente, non cercavo Domenica In e avevo anche una bellissima offerta da Discovery. Probabilmente avrei fatto quella, ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Una domenica perfetta - sono di nuovo in vetta e voglio rimanerci” : Lewis Hamilton può sorridere, a ragione, dopo il successo nel Gran Premio di Francia 2018 di Formula Uno di oggi. Il pilota inglese, partito dalla pole position, ha saputo gestire nel migliore dei modi tutta la gara, resistendo in partenza all’assalto di Sebastian Vettel e Valtteri Bottas e, successivamente, allungando inesorabilmente sugli avversari per poi chiudere i 53 giri senza alcun patema e senza bisogno di forzare. Le parole del ...

Migranti - Angela Merkel : "Dal vertice di domenica a Bruxelles nessUna soluzione" : Le reazioni "Finalmente vedo un'Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così presidente Giuseppe Conte!". Così su Twitter il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, ...