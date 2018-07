Un profugo a casa mia? Mai Ecco l' ipocrisia dei radical chic

ilgiornale

(Di domenica 8 luglio 2018) Firmare un manifesto anti Salvini o indossare una maglietta rossa è facile. Ma quanti di quelli che ieri sono scesi in piazza (virtuale) accetterebbero di dare una mano concreta ai richiedenti asilo che difendono? Ben pochi. Almeno a guardare i numeri di quelli che hanno risposto positivamente all'iniziativa della (finta) ong che chiedeva di ospitare uninpropria come atto simbolico. L'esperimento è stato condotto da il Tempo, che nei giorni scorsi ha chiamato uno per uno cento vip - tra giornalisti, attori, registi, scrittori e intellettuali - che nelle ultime settimane si sono scagliati a vario titolo contro le politiche del nuovo governo. Ebbene - stando al quotidiano - solo in quattro hanno accettato la proposta della sedicente onlus "International Open Blue Sea". "Badate bene", specifica Alessandro Migliaccio, "Non abbiamo chiesto di aprire laa una famiglia ...