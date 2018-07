Un male per le imprese | Berlusconi boccia decreto dignità

Berlusconi boccia dl dignità : un male per imprese e lavoratori : Roma, 8 lug., askanews, - 'Sono molto preoccupato. Con il cosiddetto decreto dignità il governo Conte-Di Maio-Salvini ha mostrato il suo vero volto. Questo forse è un bene, perchè apre gli occhi a ...

Tiroide e mare - perché chi soffre delle sue patologie sta male? I miti da sfatare : I miei pazienti che soffrono di patologie Tiroidee mi chiedono spesso, arrivato questo periodo, se possono andare tranquillamente in vacanza al mare o se questo ambiente peggiora le condizioni della ghiandola Tiroidea. Vi sono diversi miti da...

Claudia Piumetto - Uomini e Donne/ “Ci rimasi male per Elga Enardu e Diego Daddi : se oggi tornassi sul trono…” : Claudia Piumetto, Uomini e Donne, “Ci rimasi male per Elga Enardu e Diego Daddi: se oggi tornassi sul trono...", ecco le dichiarazioni dell'ex tronista a quasi 10 anni dalla sua esperienza.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 15:50:00 GMT)

Paolo Gentiloni : “Governo pericoloso - può fare male all’Italia e ci è già costato più di 5 miliardi” : Secondo l'ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il governo M5s-Lega è "pericoloso" e può fare male all'Italia, tanto da esser già costato "più di 5 miliardi e mezzo" di euro in un mese o poco più. In un'intervista a La Stampa, l'esponente del Pd parla anche del suo partito e commenta le prime mosse dell'esecutivo su migranti e lavoro.Continua a leggere

“Mangiati così fanno male”. Wurstel - c’è un modo da evitare per tutelare la salute : Alla piastra, bolliti, sotto aceto dopo una breve cottura. Dopo l’hamburger è forse la pietanza fast più amata dai giovanissimi. Si tratta dei Wurstel. Un alimento che però non incontra sempre il favore degli esperti e che anzi potrebbe nascondere delle insidie per la salute se consumato in una certa maniera. Secondo gli esperti infatti andrebbero consumati sempre cotti. La spiegazione è molto semplice: durante la lavorazione del prodotto, per ...

Perché l'opposizione crede che il decreto Dignità farà male al mondo del lavoro : Il governo rilancia il decreto legge 'Dignità ' approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa dove i giallo-verdi schierano tre dei loro massimi esponenti: il capo del ...

Perché l'opposizione crede che il decreto Dignità farà male al mondo del lavoro : Il governo rilancia il decreto legge 'Dignità' approvato ieri sera dal Consiglio dei ministri, in una conferenza stampa dove i giallo-verdi schierano tre dei loro massimi esponenti: il capo del Esecutivo, Giuseppe Conte, il ministro per lo sviluppo Economico e del lavoro, Luigi Di Maio, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Ma dalle opposizioni arrivano a stretto giro di posta critiche sul ...

Inghilterra - la maledizione dei rigori è finita : Colombia eliminata dal dischetto - gli inglesi tornano ai Quarti di Finale dopo 12 anni : sfida con la Svezia per inseguire il grande sogno Mondiale [FOTO e TABELLONE] : 1/40 Fabio Ferrari/LaPresse ...

malena : "Al Grande Fratello Vip 3 per dimostrare di poter stare in diversi ambienti" : Malena, la 35enne ex eletta all'Assemblea Nazionale del PD ed ex naufraga televisiva, si è recata presso la redazione del quotidiano milanese, Libero, al rientro dagli Stati Uniti, dove era impegnata in alcune produzioni internazionali, confessando di essere pronta per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip anche, se, al momento, non è stata contattata dalla produzione:prosegui la letturaMalena: "Al Grande Fratello ...

Ambiente - Agenzia UE : Italia promossa sulle acque di superficie - male quelle sotterranee : In riferimento alla qualità ecologica delle acque di superficie l’Italia mostra ottimi risultati rispetto ad altre economie sviluppate dell’UE, ma lo status chimico di quelle sotterranee è inferiore alla media: lo ha rilevato il rapporto dell’Agenzia europea dell’Ambiente sullo stato delle acque 2018. In Italia il 41% dei bacini monitorati presenta uno status ecologico buono o elevato, contro il 39% della media ...

Chris Froome : “Un grande giorno per il ciclismo - mi lascio alle spalle 9 mesi duri. Non ho fatto nulla di male” : Chris Froome ha ricevuto la notizia dell’assoluzione per la non negatività al salbutamolo riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (poi vinta). Il britannico, che ha conquistato gli ultimi tre Tour de France e il recente Giro d’Italia, si è lasciato alle spalle questa brutta vicenda dopo 10 mesi di botta e risposta tra il suo Team Sky e il Tribunale Antidoping che oggi ha optato per l’assoluzione del ciclista. Il ...

Totò Cutugno rassicura i fan : "Sono stato male per colpa del caldo" : E' stata tutta colpa del caldo . Il malore che ha colpito ieri sera Totò Cutugno in Belgio, dove era ospite per tre serate nel festival della Canzone italiana, non è stato nulla di grave. A ...

Dischetto maledetto per la Spagna - la Russia fa festa : Nel terzo ottavo di finale dei Mondiali 2018, la Russia batte la Spagna per 5-4 ai calci di rigore. Sbagliano per le Furie Rosse Koke e Iago Aspas, ipnotizzati da Akinfeev. Ai tempi regolamentari il match si era concluso sull'1-1, con l'autorete di Ignasievich (11') cui aveva risposto il rigore di Dzyuba (41'). La Russia si guadagna il quarto di finale contro la vincente di Croazia-Danimarca.

Storie maledette - tre nuove puntate per Franca Leosini : Tre nuove puntate di Storie Maledette ci attendono nella stagione tv 2018-19: l'annuncio è arrivato dalla presentazione dei Palinsesti Rai, ma non ci sono ancora dettagli né della messa in onda né delle Storie su cui Franca Leosini sta lavorando.prosegui la letturaStorie Maledette, tre nuove puntate per Franca Leosini pubblicato su TVBlog.it 30 giugno 2018 08:00.