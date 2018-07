Un cadavere ritrovato nel Reno

Messina - cadavere seminudo di una donna ritrovato sulla spiaggia di Spadafora : Il corpo è stato rinvenuto questa mattina da un pescatore sulla spiaggia di Spadafora. Dalle prime indiscrezioni pare che si tratterebbe di una donna dell'Est Europa e sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza, mentre il decesso risalirebbe a 12-16 ore fa.Continua a leggere

Mondiali Russia 2018 – Non ha retto al flop Argentina - ritrovato il cadavere del tifoso di Messi suicida : Non solo feste e sorrisi, ai Mondiali di Russia 2018 anche tragedie da brividi: ritrovato il cadavere del tifoso di Messi suicida La sconfitta dell’Argentina contro la Croazia di qualche sera fa, ai Mondiali di Russia 2018, ha deluso tanti appassionati di sport, tantissimi tifosi argentini e tanti fan che hanno come idolo indiscusso Leo Messi. Dopo il ko argentino, che mette con un piede fuori dai Mondiali la squadra di Sampaoli, un ...

Davide Maran era scomparso a fine marzo : ritrovato cadavere in un fiume in Slovenia : È di Davide Maran il cadavere ritrovato martedì nel fiume Ljubljanica ...

Si perde e chiama la moglie ma cade nel dirupo - ritrovato cadavere dai soccorritori : La vittima è un 64enne riminese. Aveva chiamato la moglie per dire di essere in difficoltà ma poco dopo si sono persi i contatti. Le ricerche sono durate per ore e sono proseguite anche durante la notte ma si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del cadavere da parte di Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino.Continua a leggere

Ritrovato cadavere di Sara - il ragazzo si era impiccato : Ritrovato poco fa a Paullo il corpo di Sara Luciani, la ragazza scomparsa da Melzo lo scorso 8 giugno , il cui fidanzato si era tolto la vita. A darne notizia è 'Chi l'ha visto'. L'auto non è ancora ...

Ritrovato il cadavere di Sara Luciani - la ragazza scomparsa a Melzo - in provincia di Milano : È stato trovato il corpo di Sara Luciani, la ragazza di 21 anni sparita da Melzo (Milano) venerdì sera dopo essere uscita con il fidanzato Manuel Buzzini, l'operaio di 31 anni che poche ore dopo si è ucciso impiccandosi. Il cadavere galleggiava nelle acque del canale Muzza, è stato individuato all'altezza di Paullo, a poca distanza dalle griglie della centrale idroelettrica in cui domenica si era incastrato il ...

Orrore a Lauria - cadavere senza testa ritrovato nel bosco Canicella : era avvolto nel cellophane : Un uomo che stava passeggiando trovato il cadavere tra le sterpaglie di un bosco in provincia di Potenza. Era in avanzato stato di decomposizione. Al lavoro i militari della Compagnia di Lagonegro. Potrebbero trattarsi dei resti a Mariano Di Lascio, il 42enne di Lauria scomparso il 21 novembre 2017.Continua a leggere

cadavere ritrovato nel bosco : è del 72enne disperso : Lunigiana e Apuane - A Comano, questo pomeriggio, i carabinieri della stazione di Licciana Nardi sono intervenuti in località Prati di Camporaghena dove alcuni volontari impegnati nelle ricerche di ...

Ritrovato cadavere in un vallone : Questa mattina , giovedì 7 giugno, il cadavere di un uomo è stato Ritrovato al fondo di un vallone scosceso, a quota 1.090 metri, a Pinasca in Val Chisone . Come riferisce l' Ansa , articolo qui , , ...

Castel Gandolfo - ritrovato cadavere nei boschi : Castel Gandolfo ultime notizie – ritrovato in queste ore il cadavere di un uomo presso il Lago Albano in provincia di Roma. La vittima avrebbe oltre 60 anni, secondo le prime indiscrezioni, e sarebbe stata rinvenuta con una busta bianca in testa. La pista più accreditata per il caso di Castel Gandolfo rimane quindi quella dell’omicidio, anche se non si escludono ancora altre ipotesi. Castel Gandolfo, il giallo del Lago Albano Un ...

Choc in Campania : ritrovato un cadavere nell'auto bruciata : Ritrovamento Choc, poco fa, a Cautano, in provincia di Benevento. I vigili del fuoco hanno rinvenuto un cadavere all'interno di un'auto bruciata. La vettura è intestata a un operaio...