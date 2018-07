Un anno fa il figlio morì sul Cervino | oggi la mamma è tornata sulla vetta per rciordarlo

Lavazza - diventare genitori conviene : 250 euro per i dipendenti che fanno un figlio o lo adottano : Solo una settimana fa avevamo parlato dell'imprenditore veneto che aveva stanziato un fondo maternità per le dipendenti, un incentivo a fare figli insomma, a non rinunciare a questo diritto in un ...

Ritrovata Patricia - era scomparsa da un anno. Ha avuto un figlio col guru : “Era suo ostaggio” : La 19enne spagnola era fuggita dalla sua casa ad Elche,, il 7 gennaio 2017, appena compiuta la maggiore età. L'hanno Ritrovata nella giungla peruviana: sarebbe rimasta vittima della rete di una setta guidata dal peruviano Felix Steven Manrique, che è stato arrestato con l'accusa di tratta di esseri umani.Continua a leggere

Niccolò Bettarini dimesso dall’ospedale - le parole del figlio di Simona Ventura : “i miei amici mi hanno salvato” [GALLERY] : Niccolò Bettarini parla dopo aver trascorso alcuni giorni di ospedale, a seguito dell’accoltellamento subito domenica all’alba fuori la discoteca Old Fashion di Milano Una disavVentura davvero spaventosa, quella vissuta da Niccolò Bettarini all’alba di domenica fuori dall’Old Fashion di Milano. Il figlio di Simona Ventura è stato accoltellato e poi ricoverato presso l’ospedale Niguarda. Il 19enne ha detto in ...

Niccolò Bettarini dimesso dall’ospedale - le parole del figlio di Simona Ventura : “i miei amici mi hanno salvato” : Niccolò Bettarini parla dopo aver trascorso alcuni giorni di ospedale, a seguito dell’accoltellamento subito domenica all’alba fuori la discoteca Old Fashion di Milano Una disavVentura davvero spaventosa, quella vissuta da Niccolò Bettarini all’alba di domenica fuori dall’Old Fashion di Milano. Il figlio di Simona Ventura è stato accoltellato e poi ricoverato presso l’ospedale Niguarda. Il 19enne ha detto in ...

Lavazza dà 250 euro ai dipendenti che fanno un figlio o lo adottano : Lavazza dà 250 euro lordi ai dipendenti che fanno un figlio o lo adottano. È il premio 'una tantum' previsto dall'accordo integrativo per il periodo 2018-2021 in base a quanto riferisce Denis Vayr ...

Lavazza soldi a chi fa un figlio o l'adotta / L'anno prossimo assunzioni per... : Lavazza soldi a chi fa un figlio o l'adotta, L'anno prossimo assunzioni legate alle nuove produzioni. A riferirlo è Daenis Vayr della Flai Cgil. Si parla di accordo integrativo per triennio.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Lavazza premia i dipendenti che fanno un figlio o lo adottano : bonus di 250 euro : La novità riguarda i lavoratori dello stabilimento di Settimo Torinese e fa parte dell'accordo integrativo per il periodo 2018-2021 firmato dalla società e dai rappresentanti dei lavoratori.Continua a leggere

Lavazza dà 250 euro ai dipendenti che fanno un figlio o lo adottano : Lavazza dà 250 euro lordi ai dipendenti che fanno un figlio o lo adottano. È il premio 'una tantum' previsto dall'accordo integrativo per il periodo 2018-2021 in base a quanto riferisce Denis Vayr ...

Belen Rodriguez - il grande gelo con Andrea Iannone : i baci sono solo per il figlio Santiago ESCLUSIVO : Ecco la cronaca di un'ordinaria serata di movida milanese, al Cafe Radetzky. Belen Rodriguez e il sesso acrobatico con tutti i suoi uomini - GUARDA A DOVUTA DISTANZA - Andrea Iannone è seduto al ...

'Sei il figlio di Bettarini - ti ammazziamo' - ecco perché hanno accoltellato Niccolò : Avrebbero aggredito Niccolò a coltellate solo perché il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Almeno questo per il pm milanese Elio Ramondini è il motivo per cui almeno in quattro hanno ...

'Sei il figlio di Bettarini - ti ammazziamo' - ecco perché hanno accoltellato Niccolò. Un fermato : 'Non sapevo chi fosse' : Avrebbero aggredito Niccolò a coltellate solo perché il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Almeno questo per il pm milanese Elio Ramondini è il motivo per cui almeno in quattro hanno ...

Il figlio di Di Bartolomei contro le pistole : "Non danno sicurezza" : Luca Di Bartolomei, figlio dell’indimenticabile Agostino, capitano della Roma morto suicida nel 1994, ha pubblicato su Facebook un post che sta facendo molto discutere. Agostino Di Bartolomei si tolse la vita sparandosi un colpo di pistola al petto. L’arma, di cui il figlio pubblica una foto, era stata acquistata con lo scopo di rendere più sicura la famiglia, ma "una pistola non produce alcuna sicurezza", sottolinea Luca Di Bartolomei. Il ...

Azienda di Padova stanzia 50mila euro per incentivare la natalità : "Una mensilità di stipendio in più a chi avrà un figlio entro un anno" : Cinquantamila euro per incentivare i propri dipendenti a crescere di numero in famiglia. È l'iniziativa che l'agenzia per il lavoro eurointerim Spa, con sede principale a Padova e filiali distribuite in tutta Italia, promuove nel 2018 con un apposito stanziamento in bilancio."I 50mila euro stanziati servono a favorire le famiglie dei dipendenti della nostra struttura, di cui 8 su 10 sono donne - spiega il presidente di eurointerim Luigi ...

Fanno sesso a tre con il figlio undicenne : “Volevamo smettesse di essere gay” : Il padre e la matrigna del ragazzo sono stati condannati rispettivamente a 6 e 9 anni di carcere. I due l’hanno costretto ad assistere a diversi rapporti sessuali e in molti casi l'hanno indotto a prenderne parte. L'obiettivo dei genitori era quello di dimostrare al bimbo che non fosse omosessuale.Continua a leggere