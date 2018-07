Turchia | via 18mila dipendenti pubblici | ' Legami con terrorismo'

Pallamano - al via l’Adriatic Cup : azzurri in campo contro Lettonia - Ucraina e Turchia : Prosegue la marcia di avvicinamento della Nazionale italiana di Pallamano maschile ai Giochi del Mediterraneo di Terragona, attraverso un quadrangolare denominato Adriatic Cup contro Lettonia , Ucraina e Turchia , in programma tra Chieti e Città San’t Angelo da giovedì 7 a sabato 9 giugno. Gli azzurri esordiranno domani alle ore 20 contro la temibile Turchia , proseguendo poi venerdì 8 sempre alle 20 contro l’ Ucraina , già sconfitta ...

Turchia : sfidante Erdogan - Usa diano Gulen o via da Incirlik : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Immigrazione - l’accordo Ue-Turchia non funziona più. Aumentano gli arrivi via mare e terra : «La situazione rimane fragile». Il commissario europeo per l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, non si nasconde e non lo nasconde. In questi anni dei progressi sono stati compiuti, ma non abbastanza per poter dire di aver trovato la quadra alla non semplice gestione del fenomeno migratorio. I numeri, gli ultimi forniti dalla Commissione Ue nel ra...