Turchia | treno deraglia nel Nord-Ovest | almeno dieci morti | oltre 70 i feriti

: Turchia, treno deraglia nel nord-ovest: almeno 10 morti, oltre 70 feriti - fattoquotidiano : Turchia, treno deraglia nel nord-ovest: almeno 10 morti, oltre 70 feriti - RaiNews : #Turchia, treno passeggeri deraglia nel nord-ovest del Paese. Diversi morti e molti feriti ? - SkyTG24 : Turchia, treno deraglia nel Nord Ovest del Paese: vittime e feriti -

(Di domenica 8 luglio 2018)persone sono morte e altre 73 sono rimaste ferite in seguito almento di unpasseggeri nella provincia di Tekirdag, neldella. A dare la notizia è stato il ministero della Salute di Ankara. Il convoglio, diretto da Edirne a Istanbul, era partito alle 15:45 locali con 362 persone a bordo. Secondo fonti del ministero dei Trasporti, i vagoni usciti dai binari sono 5 su 6. Secondo Cnn Turk sul posto sono arrivate molte ambulanze. Ilè uscito dai binari in una zona rurale nel distretto di Corlu. Il prefetto locale, Mehmet Ceylan, ha spiegato che isono stati elitrasportati in ospedale. Non sono al momento chiare le cause dell’incidente, su cui è stata aperta un’indagine. Secondo i media locali, a causarlo potrebbe essere stato il crollo di un ponte. La zona dove si è verificato l’incidente appare molto fangosa a causa di recenti ...