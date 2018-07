Turchia | treno deraglia al confine con la Grecia Video | ultime notizie | “almeno 10 morti

Treno deraglia in Turchia : almeno dieci vittime : Un Treno è deraglia to a Tekyrdag, nel nordovest della Turchia , causando diverse vittime e feriti. Lo riporta Cnn Turk, precisando che sono deraglia ti sei vagoni su sette. Sul posto sono arrivate molte ambulanze.

Treno deraglia nel nord della Turchia : a bordo in 360 - ci sarebbero molte vittime : Un Treno che viaggiava da Edirne a Istanbul è deraglia to a Tekyrdag, nel nord ovest della Turchia , causando diverse vittime e feriti. Lo riporta Cnn Turk, precisando che sono deraglia ti sei vagoni su ...

