Turchia | deraglia un treno | 10 morti e più di settanta feriti

(Di domenica 8 luglio 2018) Grosso incidente ferroviario nel nord-ovest della. Unpasseggeri èto, vicino al confine greco: il bilancio è di almeno 10e 73. Ilmento ha riguardato cinque vagoni in una zona rurale della provincia di Tekirdag, vicino al villaggio di Sarilar, nel distretto di Corlu. L"area è molto fangosa a causa delle forti piogge cadute negli ultimi giorni e proprio il maltempo sarebbe stata la causa dell"incidente, secondo il governatore del Tekirdag, Mehmet Ceylan. Alcuni media hanno parlato del cedimento di un ponte.Il, con a bordo 360 passeggeri, era in viaggio da Uzunkopru, nel distretto di Edirne, verso Istanbul. Sul posto sono arrivate numerose ambulanze e ipiù gravi sono stati evacuati in elicottero. Il presidente Recep Tayyip Erdogan, che domani si insedia come primo presidente dellacon poteri esecutivi dopo la vittoria ...