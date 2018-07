Turchia | deraglia treno al confine con la Grecia | 10 morti

Turchia - deraglia un treno : 10 morti e più di settanta feriti : Grosso incidente ferroviario nel nord-ovest della Turchia . Un treno passeggeri è deraglia to, vicino al confine greco: il bilancio è di almeno 10 morti e 73 feriti . Il deraglia mento ha riguardato cinque vagoni in una zona rurale della provincia di Tekirdag, vicino al villaggio di Sarilar, nel distretto di Corlu. L"area è molto fangosa a causa delle forti piogge cadute negli ultimi giorni e proprio il maltempo sarebbe stata la causa ...

Treno deraglia nel nord della Turchia: a bordo in 360, ci sarebbero molte vittime