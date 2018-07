Trump | l' Europa | i dazi e il multilateralismo secondo Villafranca | Ispi

Petrolio troppo caro? Trump minaccia gli sceicchi e anche l'Europa si muoverebbe contro l'OPEC : E nessuna grande economia può permettersi ad oggi di sostenere un deciso rialzo dei costi energetici, che equivarrebbe a inflazione e tassi più alti dopo un decennio all'insegna dell'accomodamento ...

[L'analisi] L'Europa a porte in faccia e l'Italia non porta a casa nemmeno un euro in più. Solo Trump ci può aiutare : Ricordiamoci questa date perché non viviamo più in quel mondo di frutta candita che doveva essere l'Unione europea. 4 luglio 2018

Dazi - a che punto siamo con le ritorsioni tra Europa - Trump e Cina : Se non è guerra aperta, poco ci manca. Le tensioni internazionali sul commercio stanno conoscendo un’escalation sempre più insidiosa, quasi per intero sotto la regia di Donald Trump....

Washington Post - “Trump disse a Macron di uscire dall’Ue”/ Juncker : “Usa vuole dividere l’Europa” : Washington Post, scoop media Usa: "Trump suggerì a Macron di abbandonare l'Ue per poter commerciare meglio". Ultime notizie: Juncker, "tempo che Stati Uniti vogliano dividere l'Europa"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 17:18:00 GMT)

Trump lancia ultimatum all'Europa : 'Pronti i dazi sulle auto'. Costruttori tedeschi in allarme : NEW YORK - Donald Trump lancia l'ultimatum all'Europa: se Bruxelles non abolirà le barriere e le tariffe commerciali che danneggiano aziende e lavoratori americani, Washington...