Triathlon | World Cup Tiszaujvaros 2018 | tra le donne vince Sophie Caldwell | sospesa la

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : buona prova degli italiani nelle semifinali delle prove sprint - in cinque vanno in finale : buona prova per le ragazze italiane nelle semifinali delle prove sprint nella tappa magiara di Tiszaujvaros valevole per la Coppa del Mondo 2018. nelle sei semifinali odierne (tre per gli uomini e tre per le donne) tutte le nostre rappresentanti passano alla finale di domani, mentre tra gli uomini passano in due. Domani, a rappresentare i nostri colori, dunque, ci saranno Alessia Orla, Giorgia Priarone e Ilaria Zane, mentre tra gli uomini ...

Triathlon - World Cup Tiszaujvaros 2018 : sette azzurri per un posto al sole : Gara sprint con format particolare: la tappa magiara della World Cup di Triathlon, che si terrà nel fine settimana a Tiszaujvaros prevede, sia per la gara maschile che per quella femminile, tre semifinali di sabato e la finale di domenica. Gara conclusiva con 30 atleti: si qualificheranno da ciascuna semifinale i primi nove più i migliori tre tempi di ripescaggio. Previsti 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. Tra gli uomini presenti ...

World Cup Triathlon Anversa 2018 : Summer Cook vince la prova sprint davanti a Potter e ad una ottima Steinhauser : La statunitense Summer Cook vince la tappa di Anversa, Belgio, della World Cup 2018 di Triathlon e centra il sesto successo in questa manifestazione. L’atleta classe 1991 ha chiuso la sua prova sprint con il tempo di 1:02.52 e ha staccato la britannica Beth Potter di 19 secondi. Ottimo terzo posto per la nostra Verena Steinhauser che si ferma ad appena due secondi dalla piazza d’onore dato che ne perde ben 25 da Cook nella prova di ...

Triathlon - World Cup Anversa 2018 : saranno nove gli azzurri al via. Padroni di casa da battere : Dopo la scorpacciata di Cagliari, che ha portato due italiani sul podio e buoni piazzamenti tra le donne, la World Cup di Triathlon riparte dal Belgio, precisamente da Anversa, dove domenica si gareggerà su distanza sprint. Al via per l’Italia ci saranno nove atleti, dei quali solo due convocati da Joel Filliol, mentre gli altri sono iscritti a titolo personale. Per la gara maschile Fillol ha scelto Delian Stateff, vincitore in quel di ...

Triathlon - World Cup Huatulco 2018 : in Messico Davide Uccellari è il miglior italiano - settimo : A Huatulco si è disputata oggi la tappa messicana della World Cup di Triathlon: la gara si è svolta su un tracciato che prevedeva 750 metri a nuoto, 20 in bici e 5 km di corsa. Tre gli azzurri presenti, con Davide Uccellari ottimo settimo. Tommaso Crivellaro ha chiuso 29°, mentre Luca Facchinetti si è classificato 38°. Nella gara maschile si è imposto il padrone di casa, il messicano Rodrigo Gonzalez, che ha coperto il tracciato in ...

World Series Triathlon Leeds 2018 : Richard Murray vince davanti a Mola e Luis al termine di una prova in crescendo : Il sudafricano Richard Murray si aggiudica la tappa inglese di Leeds della World Series di Triathlon 2018. Il 29enne nato a Città del Capo ha saputo uscire alla distanza e cambiare marcia nel corso della parte dedicata alla corsa. Il suo forcing non ha avuto risposte da parte degli avversari e ha, quindi, potuto tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1:45.53, precedendo lo spagnolo Mario Mola che nel finale ha provato la rimonta, ma ...

World Series Triathlon Leeds 2018 : Vicky Holland vince in casa davanti alla connazionale Taylor-Brown - undicesima Alice Betto : La britannica Vicky Holland è profeta in patria e si aggiudica la tappa inglese di Leeds della World Series di Triathlon 2018. La 32enne atleta nata a Gloucester ha chiuso la sua prova in 1 ora 56 minuti e 32 secondi, precedendo la connazionale Georgia Taylor-Brown di 17 secondi, dopo un duello serrato, mentre in terza posizione si è classificata la statunitense Katie Zaferes a mezzo minuto esatto. Completano la top ten: quarta posizione per ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2018 : Delian Stateff e Davide Uccellari fantastici - benissimo la squadra italiana : Per una volta siamo stati profeti in Patria, per una volta, la prima in assoluto, l’Italia ha piazzato due atleti sul podio di una tappa di World Cup: a Cagliari nella frazione italiana del circuito mondiale del Triathlon, gli azzurri Delian Stateff e Davide Uccellari hanno chiuso rispettivamente al primo ed al terzo posto nella gara maschile. Gara decisamente positiva per la squadra italiana, che ha centrato il nono posto con Gianluca ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2018 : splendida vittoria di Delian Stateff su Hayden Wilde - terzo Davide Uccellari : Delian Stateff è profeta in patria e vince la tappa di Cagliari della World Cup di Triathlon 2018. L’atleta italiano classe 1994, infatti, ha saputo tenere duro nelle prove di nuoto e ciclismo, prima di piazzare lo strappo nella parte finale della corsa, per andare a precedere il neozelandese Hayden Wilde di 4 secondi e di 9 un ottimo Davide Uccellari, che va a completare una grande giornata per i colori azzurri. Nelle prime dieci ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2018 : Lisa Perterer vince di un soffio su Spivey e Lee - quarta Steinhauser - solo settima Betto : La tappa di Cagliari della World Cup di Triathlon 2018 va all’austriaca Lisa Perterer che supera sul filo di lana la statunitense Taylor Spivey e la britannica India Lee. La prova, disputata nella meravigliosa cornice della costa della Sardegna, ha visto tre italiane nelle prime otto posizioni, ma la speranza di casa, Alice Betto, si è fermata solamente in settima posizione. La migliore delle azzurre, infatti, è risultata Verena ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2018 : Alice Betto per il trionfo casalingo - Massimo De Ponti per il colpaccio : La World Cup di Triathlon torna a far tappa a Cagliari: in terra sarda il contingente azzurro, che conta 13 elementi, tra uomini e donne, punta a far festa, ma gli avversari non mancheranno e faranno di tutto per battere in casa i nostri atleti. Domani, sabato 2 giugno, si terranno sia la gara maschile che quella femminile. Tra le donne l’Italia cala l’asso per la vittoria finale: in Sardegna sarà ai nastri di partenza Alice Betto, ...

Triathlon - World Cup Astana 2018 : l’Italia ha trovato una nuova stella. Angelica Olmo continua a crescere - non c’è solo Alice Betto : Dici Triathlon in Italia e pensi ad Alice Betto, ma da qualche tempo non è più soltanto così: oltre allo sfortunato Alessandro Fabian, che era in un ottimo stato di forma fino alla caduta delle Bermuda, il Bel Paese ha ora una nuova triatleta in grado di regalare emozioni. Stiamo parlando di Angelica Olmo, la quale, dopo il primo storico podio ottenuto a Mooloolaba, in Australia, ha centrato un altro podio, ottenendo ancora un terzo posto, ...

Triathlon - World Cup Cagliari 2018 : chiuse le iscrizioni - saranno 13 gli azzurri al via il 2 giugno. Ci sarà Alice Betto : Sabato 2 giugno Cagliari ospiterà la tappa italiana della World Cup di Triathlon: chiuse le iscrizioni, saranno 13 gli azzurri al cia nella gara di casa. Spicca il nome di Alice Betto, che vuole onorare la competizione sarda, pur correndo solitamente nella tappe delle World Series. Si fa notare anche l’assenza di Angelica Olmo, che in questa stagione ha centrato già due podi proprio in World Cup, con due terzi posti in Australia ed in ...