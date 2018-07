Tria sfida il M5s e insiste su Rivera

Tour de France – Si ripropone la sfida Sagan-Cavendish : percorso - altimeTria e favoriti della 1ª tappa : E’ tutto pronto per la prima tappa del Tour de France: altimetria, favoriti e percorso! Arrivo in volata a Fontenay Le Comte, lo spettacolo è assicurato Il grande spettacolo sta per iniziare! Intorno alle 11 di questa mattina avrà ufficialmente inizio l’edizione 2018 del Tour de France: occhi incollati sul televisore per un sabato di fuoco. Tra qualifiche di F1 e quarti di finale dei Mondiali 2018, bisogna trovare il tempo per ...

Roadshow di ConfindusTria per il progetto 'Management e imprese alla sfida dell'economia circolare' : Il quadro di riferimento dell'economia circolare è stato illustrato da Giulio Molinaro di Confindustria, mentre di opportunità, vantaggi e modelli di business ha parlato Francesco Rizzi, professore ...

"Danni da continua sfida 5S-Lega" ConfindusTria dichiara la guerra Conte : non siamo contro le aziende : Il decreto dignita' approvato ieri "e' il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, e' un segnale molto negativo per il mondo delle imprese". Questo il primo commento di Confindustria sulle decisioni assunte ieri dal Consiglio dei ministri. "Come abbiamo sempre sostenuto -prosegue Confindustria- Segui su affaritaliani.it

Di Maio ora sfida Tria : "Il reddito cittadinanza? Va in bilancio nel 2018" : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio di fatto non molla sul fronte del reddito di cittadinanza. Il capo politico del Movimento Cinque Stelle non vuole rinunciare alla proposta principale della ...

Formula 1 AusTria : Mercedes perde la sfida delle gomme e dell'affidabilità : Peggio di Barcellona 2016, perché lì, lo scontro, era un affare tutto dei piloti. Responsabilità di Hamilton e Rosberg. Toto Wolff dopo il GP d'Austria deve digerire un doppio ritiro molto più amaro, ...

F1 - Mercedes e Ferrari si sfidano al Red Bull Ring : le quote per il Gran Premio d’AusTria : Nono appuntamento con il Mondiale di Formula 1 in Austria, Mercedes e Ferrari si danno battaglia per ottenere punti importanti in ottica campionato Da quando è tornato nel calendario della Formula 1, al Gp d’Austria hanno vinto solo i piloti della Mercedes, per quattro anni di fila. Anche nel 2018, dicono i bookmaker, continuerà il dominio delle Frecce d’Argento. Lewis Hamilton, rilanciato dal successo in Francia con cui è ...

Assemblea ConfindusTria Cuneo - Boccia e Gola : 'Piano di inclusione - la grande sfida del Paese' - VIDEO - : La bellissima chiesa di San Domenico, ad Alba, ha ospitato l'Assemblea annuale di Confindustria Cuneo. Il titolo della giornata, #Italiadomani, ben riassume l'obiettivo dell'evento, quello cioè di ...

La sfida del mobile low cost : ausTriaci all'assalto di Ikea : Il nuovo gruppo che nasce dalla fusione fra XXXLutz e la catena tedesca Poco potrebbe insidiare in tempi rapidi la supremazia degli svedesi in Europa

SPILLO/ Via i monopoli sindacali : la sfida di Assolombarda a Lega e M5s - e a ConfindusTria - : Fra le pieghe dell'ultimo 'libro bianco sul lavoro' presentato da Assolombarda c'è il superamento dell'articolo 39 della Costituzione, oltre il Jobs Act. di NICOLA BERTI

PsichiaTria : Mattarella - ‘legge Basaglia’ sfida per inclusionee sostegno fragilità : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “Il 13 maggio di quarant’anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa -nota come ‘legge Basaglia’- che modificò la concezione e i criteri dell’assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l’Italia in posizione d’avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo ...

