Treno deraglia in Turchia | “Ci sono vittime e feriti”

Turchia - Treno deraglia : molti morti : 19.21 Un treno passeggeri è deraglia to e si è rovesciato fuori dai binari vicino alla città di Tekirdag, nel nord ovest della Turchia , causando diverse vittime e feriti. Lo riporta Cnn Turk precisando che sono deraglia ti sei vagoni su sette. Sul posto sono arrivate molte ambulanze. I passeggeri sopravvissuti all'incidente ferroviario (si vede dalle immagini diffuse dal network tv turco) sono scesi dal treno sotto choc con bambini in ...

Deraglia un Treno nel Nord della Turchia : «Ci sono molti morti e feriti» : Sei vagoni su sette del convoglio che viaggiava a Tekyrdag, vicino al confine greco, sono usciti dai binari a causa del crollo di un ponte. Era in viaggio per Istanbul

Deragliamento del Treno a Pioltello - iniziati gli accertamenti ''irripetibili'' sul giunto incriminato : Resta da risolvere il mistero su quale azienda abbia costruito quella giuntura e per riuscire a decifrare il numero di serie, non leggibile, che porterebbe al costruttore

Ferrara - deraglia Treno merci : nessun ferito : Il convoglio ha travolto tutto ciò che si trovava in un piccolo parco a Portomaggiore. Fortunatamente non ci sono stati feriti.Continua a leggere

Ferrara - Treno merci deraglia in stazione a Portomaggiore/ Ultime notizie video : macchinista sotto choc : Ferrara , treno merci deraglia in stazione a Portomaggiore : nessun ferito, macchinista sotto choc . Il traffico ferroviario ha subito enormi disagi, ignota la causa dell'incidente.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Austria - deraglia Treno carico di bambini/ Ultime notizie - video : 26 feriti - 3 sono gravi : mistero su cause : Austria , incidente ferroviario a Voellerndorf. Ultime notizie : treno deraglia to, molti bimbi a bordo. L'episodio si è verificato questa mattina alle ore 7:00: molte persone coinvolte(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 13:53:00 GMT)

Deraglia un Treno in Austria : 26 feriti - quattro in gravi condizioni : Diverse persone sono rimaste ferite - quattro in modo grave - nel Deragliamentodi un ytreno in Austria, nella zona di Sankt Polten, prima città del Land. A bordo del convoglio che alle prime ore del mattino è uscito dai binari c’erano 80 persone....