Treno deraglia | “Ci sono molte vittime e tanti feriti” Incidente gravissimo | immagini

(Di domenica 8 luglio 2018) Una notizia tristissima arriva dalla Turchia dove è avvenuto unferroviario. Unto a Tekyrdag, nel nord-ovest del Paese. Stando alle prime informazioni riportate da Cnn Yurk e dall’agenzia di stampa Anadolu, ci sarebbero diversee feriti. Ilmento ha riguardato cinque o sei vagoni su sette. Il, che a bordo aveva oltre trecento passeggeri (sempre molto affollato in quella tratta e in quell’orario), viaggiava verso Istanbul ed era partito da Uzunkopru, nella provincia di Edirne. Arrivato nella provincia di Tekirdag, sarebbeto in una zona rurale: nonal momento chiare le cause dell’, su cui è stata aperta un’indagine, ma secondo i media locali a causarlo potrebbe essere stato il crollo di un ponte.Sul postoarrivate numerose ambulanze. Le ...