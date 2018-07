Tragedia in Calabria | uomo muore schiacciato da un motocoltivatore

Blastingnews

: RT @danoris2110: A 80 anni dalle leggi razziali un documento che, oltre a raccontare la tragedia, dovrebbe far riflettere soprattutto chi,… - myo75ho : RT @danoris2110: A 80 anni dalle leggi razziali un documento che, oltre a raccontare la tragedia, dovrebbe far riflettere soprattutto chi,… - MiyakeEau : RT @danoris2110: A 80 anni dalle leggi razziali un documento che, oltre a raccontare la tragedia, dovrebbe far riflettere soprattutto chi,… - LEOREDBARON : RT @danoris2110: A 80 anni dalle leggi razziali un documento che, oltre a raccontare la tragedia, dovrebbe far riflettere soprattutto chi,… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Poche ore fa insi è consumata una graveVIDEO. Unè infatti mortoda unmentre stava lavorando nel proprio terreno agricolo. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Sempre inun giovane ragazzo di 20 anni è rimasto ferito in un incidente stradale.nel proprio orto Nella giornata di oggi 8 luglio undi 73 anni in provincia di Cosenza, precisamente nel comune di Corigliano Rossano, in contrada Zolfara, è deceduto mentre stava lavorando nel proprio orto. Il 73enne, dalle prime informazioni che ci giungono, sembrerebbe che stava lavorando con un, quando per cause ancora tutte da accertare VIDEO, lo avrebbeimbattendosi contro un muro. Nei pressi del terreno sono giunti immediatamente i sanitari del 118 dell'ospedale di Rossano che hanno tentato di fare di tutto per ...