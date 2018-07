Tra bandiere e coccarde si celebra la libertà

Costa Zena Festival : il compleanno da record Tra scivolo - bandiere e grande festa : Dalle 18 alle 20, la Piazza delle Feste ospiterà gli spettacoli tutti da ridere di Maurizio Lastrico , i Bruciabaracche e tanti altri comici genovesi. In Piazza Caricamento e al Porto Antico ...

Milano Pride 2018 : 'Love is Love' - in 250mila in piazza Tra bandiere arcobaleno e striscioni : Un'edizione che non lascia fuori la politica: c'é chi sfilato con un gonfiabile con il volto del vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, più volte viene intonata 'Bella ciaò. 'Per sempre ...

Milano - sfila il gay pride : 250mila in piazza per Tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Milano - sfila il gay pride : migliaia in piazza per Tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Milano - sfila il gay pride : migliaia in piazza per Tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

Mattarella boccia Savona. E l'agricoltore sTrappa le bandiere della Ue : Il 'no' di Sergio Mattarella a Paolo Savona al ministero dell'Economia e la convocazione al Quirinale di Carlo Cottarelli lo ha fatto infuriare. Così, nella notte tra domenica e lunedì, subito il discorso del presidente della Repubblica, ha strappato le bandiere ...

Iran - migliaia in sTrada contro gli Usa dopo annuncio Trump sul nucleare : bruciano le bandiere americane : bruciano le bandiere americane a Teheran. La protesta si è accesa nelle piazze Iraniane dopo la decisione di Donald Trump di lasciare l'accordo nucleare siglato nel 2015: dopo la preghiera...

Salento : primato Bandiere blu 2018 Tra turismo e gasdotto - ecco le marine : Anche quest'anno sono state assegnate le Bandiere blu, secondo alcuni criteri ambientali, 32 in tutto, che premiano le migliori località balneari italiane. Nella classifica delle regioni la Liguria mantiene il primato delle località che hanno ricevuto questo importante riconoscimento, con la bellezza di 27 Bandiere blu. Seguono la Toscana con 19, la Campania con 18, le Marche con 16 e la Puglia con 14 litorali premiati. Una quinta posizione ...