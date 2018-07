Tour de France – Peter Sagan pazzesco nella seconda tappa | volata strepitosa dopo un

Tour de France - Luis Leon Sanchez costretto al ritiro dalla corsa : bruttissima caduta contro uno spartitraffico [VIDEO] : Luis Leon Sanchez, ciclista dell'Astana, è stato costretto ad abbandonare prematuramente il Tour de France in seguito ad una bruttissima caduta Siamo solo alla seconda tappa, ma il Tour de France di ...

Tour de France – L’omaggio ‘Mondiale’ del Team Sky all’Inghilterra : “It’s coming home” [FOTO] : Il Team Sky ha omaggiato l’accesso dell’Inghilterra alle semifinali del Mondiale di Russia 2018: anche al Tour de France spunta la scritta ‘It’s coming home’ La passione sportiva dei tifosi inglesi è immensa, ma in questo preciso momento dell’anno i fan d’oltremanica sono costretti a ‘dividersi’ fra più discipline: mentre l’Inghilterra è impegnata ai Mondiali di Russia 2018 ...

DIRETTA/ Tour de France 2018 - streaming video tv. Verso il gran finale! (2^ tappa Mouilleron-La Roche) : DIRETTA Tour de France 2018 streaming video e tv 2^ tappa Mouilleron Saint Germain-La Roche sur Yon, 182,5 km: vincitore, percorso e orari (oggi 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 16:48:00 GMT)

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Cholet-Cholet. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : La terza tappa del Tour de France 2018 è prevista domani (lunedì 9 luglio), per la cronometro a squadre con partenza e arrivo presso la città di Cholet. Il circuito ad anello ricco di saliscendi che i team devono compiere nel minor tempo possibile è lungo 35,5km, ragion per cui i distacchi potrebbero andare oltre al minuto. Favorito il Team Sky, con il proprio capitano Chris Froome costretto a recuperare quasi un minuto perso nella prima ...

Tour de France Rock’n Roll! Passano i ciclisti e fra il pubblico si improvvisa una performance musicale [VIDEO] : Tour de France, al passaggio dei ciclisti c’è spazio anche per uno spettacolo Rock’n Roll: un tifoso armato di chitarra improvvisa una performance musicale Quest’oggi la seconda tappa del Tour de France, 182,5 km pianeggianti da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon, vedrà ancora una volta un duello all’ultima pedalata fra i principali velocisti. In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti in sella alla ...

Tour de France – Lawson Craddock - never back down : ultimo - volto tumefatto e scapola rotta - ma non molla per beneficenza : Volontà ferrea ed eroico coraggio per Lawson Craddock: nonostante la caduta di ieri, una scapola rotta e diversi punti di sutura, il ciclista texano non molla per beneficenza In un preciso momento storico nel quale i principali sport del mondo, dalla F1 con Silverstone al Tennis con Wimbledon passando per i Mondiali di Russia 2018, regalano ai propri fan alcuni degli appuntamenti più importanti nel calendario, il ciclismo non poteva stare ...

CLASSIFICA Tour DE FRANCE 2018 / Maglia gialla - le altre graduatorie : Froome deve già rincorrere (2 ^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018: alla vigilia della 2^ tappa la Maglia gialla da leader della generale è sulle spalle di Fernando Gaviria. Ecco le altre graduatorie della corsa.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Tour de France – Velocisti ancora protagonisti : altimetria e favoriti della 2ª tappa : Velocisti in azione: tutto pronto per la seconda tappa del Tour de France 2018 Fernando Gaviria è il primo vincitore di tappa del Tour de France 2018. Il colombiano ha sbaragliato la concorrenza, ieri, nella prima sfida per Velocisti della Grande Boucle. Oggi, i corridori pedaleranno per 182,5 km da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon: una tappa ancora una volta per Velocisti, prevalentemente pianeggiante, con un solo Gpm, a 28km ...

Tour de France - 2a tappa : arrivo per velocisti a La Roche sur Yon : L'altimetria della seconda tappa Il Tour de France riparte con Fernando Gaviria in maglia gialla davanti a Peter Sagan e Marcel Kittel e una classifica già definita a a causa delle cadute e problemi ...