Tour de France 2018 | ordine d’arrivo e risultato seconda tappa Sagan vince in volata e

Classifica Tour de France 2018 - Peter Sagan nuova maglia gialla! Nibali conserva 51” su Froome - Quintana a 1’15” : Peter Sagan è la nuova maglia gialla al Tour de France 2018. Il Campione del Mondo si è imposto in volata nella seconda tappa e ha approfittato della caduta di Fernando Gaviria nel finale. Sonny Colbrelli è terzo. Vincenzo Nibali è il migliore tra i big con 51” di vantaggio su Chris Froome e 1’15” su Quintana. Tour DE France 2018: Classifica GENERALE (dopo la seconda tappa) RANK RIDER RIDER ...

Tour de France 2018 - tutte le tappe : percorso e altimetria : Sarà "caccia aperta" a Chris Froome. Il Tour de France 2018 si corre dal 7 al 29 luglio: confermato l'arrivo classico sugli Champs-Élysées per le corsa in giallo numero 105 della storia....

Tour de France 2018 - seconda tappa : Peter Sagan tappa e maglia in volata - Sonny Colbrelli strepitoso secondo : Ancora una volta le cadute scombussolano i piani dei corridori al Tour de France 2018. Nella seconda tappa, 182 km con partenza da Mouilleron-Saint-Germain e arrivo a La Roche-sur-Yon, ad imporsi è il campione del mondo Peter Sagan che mette il timbro sulla Grande Boucle. volata durissima quella che si è aggiudicata l’uomo della Bora-hansgrohe, con il nostro Sonny Colbrelli che ha provato la rimonta fino all’ultimo, sfiorando un ...

Tour de France – L’omaggio ‘Mondiale’ del Team Sky all’Inghilterra : “It’s coming home” [FOTO] : Il Team Sky ha omaggiato l’accesso dell’Inghilterra alle semifinali del Mondiale di Russia 2018: anche al Tour de France spunta la scritta ‘It’s coming home’ La passione sportiva dei tifosi inglesi è immensa, ma in questo preciso momento dell’anno i fan d’oltremanica sono costretti a ‘dividersi’ fra più discipline: mentre l’Inghilterra è impegnata ai Mondiali di Russia 2018 ...

Tour de France – Luis Leon Sanchez costretto al ritiro dalla corsa : bruttissima caduta contro uno spartitraffico [VIDEO] : Luis Leon Sanchez, ciclista dell’Astana, è stato costretto ad abbandonare prematuramente il Tour de France in seguito ad una bruttissima caduta Siamo solo alla seconda tappa, ma il Tour de France di Luis Leon Sanchez è già finito qui. Il ciclista dell’Astana è stato costretto ad abbandonare l’edizione numero 105 della Grande Boucle a causa di una bruttissima caduta, arriva intorno ai 40 km dal traguardo. Il ciclista ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Cholet-Cholet. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : La terza tappa del Tour de France 2018 è prevista domani (lunedì 9 luglio), per la cronometro a squadre con partenza e arrivo presso la città di Cholet. Il circuito ad anello ricco di saliscendi che i team devono compiere nel minor tempo possibile è lungo 35,5km, ragion per cui i distacchi potrebbero andare oltre al minuto. Favorito il Team Sky, con il proprio capitano Chris Froome costretto a recuperare quasi un minuto perso nella prima ...

Tour de France Rock’n Roll! Passano i ciclisti e fra il pubblico si improvvisa una performance musicale [VIDEO] : Tour de France, al passaggio dei ciclisti c’è spazio anche per uno spettacolo Rock’n Roll: un tifoso armato di chitarra improvvisa una performance musicale Quest’oggi la seconda tappa del Tour de France, 182,5 km pianeggianti da Mouilleron Saint Germain a La Roche Sur Yon, vedrà ancora una volta un duello all’ultima pedalata fra i principali velocisti. In attesa di scoprire chi saranno i protagonisti in sella alla ...