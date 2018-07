Tour de France 2018 | le pagelle della seconda tappa Strepitoso Colbrelli | ma Sagan è

oasport

(Di domenica 8 luglio 2018) Anche ladeldeè stata caratterizzata da un arrivo in volata e dalle tante cadute che hanno sbrinto il gruppo. Peterne approfitta conquistando non solo il nono successo sulle strade transalpine, ma anche la maglia gialla che nella giornata precedente gli era stata soffiata da Fernando Gaviria per pochi centimetri, con il colombiano vittima di una caduta nell’ultimo chilometro. Grande lavoro di Sonny, secondo davanti ad Arnaud Demare. Diamo dunque i voti ai protagonistifrazione.DEPeter10: il Campione del Mondo in carica dimostra per l’ennesima volta di essere il principale favorito per la conquistamaglia verde. Il successo di oggi è frutto dell’esperienza accumulata nel corso delle stagioni, bravo a mantenere le prime posizioni del plotone e soprattutto ...